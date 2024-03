Eleonora Abbagnato a Domenica In: “Salvato la vita a Carla Fracci”/ “A Parigi mi chiamavano piccola mafiosa”

Eleonora Abbagnato, retroscena a Domenica In: “A Parigi mi chiamavano la piccola mafiosa”

Nella puntata di oggi di Domenica In è stata ospite Eleonora Abbagnato. L’Etoilé ha concesso una lunga intervista a Mara Venier. Durante la chiacchierata ha parlato del documentario che andrà in onda Una stella che danza, in onda su Rai Tre il 29 marzo 2024. Ha parlato anche dei genitori, la mamma Piera e il papà Elio che ha lasciato a soli 11 anni per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina. A quell’età è trasferita in Francia per studiare danza ed è stata vittima anche di pregiudizi dovuti al suo essere siciliana: “Mi chiamavano la ‘piccola mafiosa’.”

“È stato difficile ritrovarsi da sola lasciando la Sicilia a 11 anni. Ho deciso di volare verso la mia passione ma soprattutto ogni volta che lo rivedo trovo dei ricordi molto profondi di sofferenza. Ero l’unica italiana all’Operà di Parigi e mi chiamavano la piccola mafiosa. Purtroppo era piccola e non mi rendevo conto di alcune cose.” ha ammesso Eleonora Abbagnato a Domenica In e poi ha aggiunto che comunque ha avuto anche successi e soddisfazioni: “Io ero una bambina determinata e volevo lavorare tanto. Forza di volontà ma anche la fortuna di avere attorno persone speciali.”

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Eleonora Abbagnato ha rivelato di aver salvato la vita a Carla Fracci. L’Etoilé ha raccontato un curioso aneddoto. Durante uno spettacolo teatrale c’era un toro enorme, elemento della scenografia che qualcuno ha dimenticato di fissare, Eleonora, all’epoca ancora bambina se n’è accorta e si è aggrappata al toro per evitare che facesse male a qualcuno. “Avevo questa capacità di amare il palcoscenico e Carla sentiva questa sicurezza e quella sera lì le ho salvato la vita. Lo spettacolo era Fedra” ha raccontato Eleonora Abbagnato.

Spazio ha avuto la vita privata di Eleonora Abbagnato che ha sposato l’ex calciatore Federico Balzaretti il 13 giugno del 2011. La coppia hanno ampliato la famiglia con l’arrivo dei loro due splendidi figli: Julia (nata nel 2012) e Gabriel (nato nel 2015). Mentre l’ex calciatore ha due figlie nate da una precedente relazione Lucrezia (nata nel 2006) e Ginevra Vittoria (nata nel 2008). Leggendo una lettera dei quattro figli Eleonora non è riuscita a trattenere le lacrime e si è interrotta.











