Eleonora Abbagnato: “Anche mia figlia danza”/ “Risposerei Federico Balzaretti, papà fantastico”

La grandissima ballerina Eleonora Abbagnato è stata ospitata questa mattina del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. Le prime parole sono per la figlia: “Mia figlia Giulia ha iniziato il percorso di danza nella nostra scuola, mi saluta come se fossi la direttrice e non sua mamma, è una cosa molto bella e in teatro si è creata una grande famiglia e questa è una cosa importante. Giulia ha un grande carattere e questo non mi fa paura per il futuro. Lei ha questa passione perchè mi ha vista danzare fin da piccolina, era innamorata di produzioni classiche, balletto e musica, quindi la lascio fare sperando di potercela fare, è faticoso ma lei è tosta, deve provarci anche lei”.

Chi sono Merk & Kremont in "Un altro mondo"/ "Con l'aiuto di Marracash e Tananai abbiamo..."

Sul marito, l’ex calciatore Federico Balzaretti: “Ero tornato nella mia città, Palermo, perchè mia nonna stava per morire, lei quando tornavo a casa da Parigi mi faceva mangiare trovandomi troppo secca, la vera nonna. Casualità mi hanno fatto conoscere questo ragazzo biondo con due bimbe piccole. I biondi non erano proprio la mia passione, ma è sempre così, il vero uomo è diverso da quello dei sogni. Un fantastico papà, adesso ha firmato con l’Udinese quindi gli faccio un in bocca al lupo. Lui è ripartito purtroppo, ma ci siamo ritrovati per la prima volta durante il covid, avevamo paura e invece ci siamo trovati ad allenarci tutti i giorni dalle otto di mattina”.

Annalisa a Battiti Live/ Il successo di 'Mon Amour', il cambio look e le nozze segrete: "È la regina del pop"

ELEONORA ABBAGNATO: “FEDERICO BALZARETTI UN PAPA’ SPECIALE”

Eleonora Abbagnato ha proseguito: “Lui forse è più siciliano di me, si è affezionato molto alla terra. Lui è un papà spaciale, giocava a calcio e avere due bimbi non era semplice. Adesso abbiamo festeggiato i nostri 13 anni e devo dire che sono volati”. Su una vecchia esibizione datata 1991 su Rai Uno, Eleonora Abbagnato ha specificato: “La mia prima esibizione in tv e non avevo paura, poi mi sono innamorata anche della televisione, ho incontrato persone davvero speciali e questo me lo porterò sempre nel cuore. Per noi ballerine che viviamo in un mondo chiuso, incontri così ti portano a esperienze fantastiche”.

Emma Marrone/ Dalla rivelazione sul fidanzato allo sfogo sul Salento: "Io terrona, esistiamo anche noi!"

Sulla sua esibizione a Sanremo: “Bacio e palco furono uno stress assoluto… la gelosia di mio marito quando Francesco Renga mi diede questo bacio ma era un gesto d’amicizia. Io sono molto gelosa ma adesso con l’età lascio andare, non ho tempo. Quando lavora con le donne comunque sono sempre gelosa, lui invece no”. E ancora: “Io tutte le mattine penso a ciò che vivrò, voglio creare e inventare qualcosa per il futuro, il passato è invece finito. Ho più amato che essere stata amata – ha aggiunto – bisogna amare, non devi odiare, poi sparisci e sparisce tutto. Dove voglio andare? Al momento sto bene a Roma. Lo risposerei mio marito? Certo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA