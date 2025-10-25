Chi è Eleonora Abbagnato, l'etoilé di Parigi e direttrice dell'Opera di Roma: il racconto choc sulle minacce ricevute e l'amore per Federico Balzaretti

La danza è sempre stata nel destino di Eleonora Abbagnato, che già all’età di tredici anni riesce ad ottenere l’ambita ammissione all’Ecole de Danse dell’Opéra di Parigi. Si diploma nel 1996 e ben presto entra nel corpo di ballo dell’Opéra, dando vita ad una carriera letteralmente straordinaria. Dal 2015, Eleonora Abbagnato è direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, un incarico che interpreta magistralmente e con una classe che le appartiene. In questa esperienza, purtroppo, Eleonora ha dovuto fare i conti con inaspettati e spiacevoli episodi intimidatori, che l’hanno segnata nel profondo.

“Ricevetti delle lettere anonime e minacce di morte nei giorni in cui, usando dell’acido, bruciarono la faccia del direttore del Bolshoi”, il racconto choc dell’Abbagnato in una intensa intervista al Corriere. Un retroscena inquietante relativo alla sua esperienza da direttrice, che visse una situazione simile anche a Parigi.

Eleonora Abbagnato e la storia d’amore con l’ex calciatore Federico Balzaretti

Per quanto riguarda la vita sentimentale, da ormai quindici anni, il suo cuore batte per Federico Balzaretti, ex calciatore di Roma e Palermo. Si incontrano grazie al parrucchiere, un amico comune che li presenterà e che farà da Cupido. Il matrimonio si celebra nel 2011, un solo anno dopo Eleonora Abbagnato mette al mondo Julia e poi nel 2015 Gabriel. Prima di incontrare la celebre ballerina, Federico aveva avuto altre due figlie da una precedente relazione.

Oggi vivono tutti sotto lo stesso tetto a Roman, per la gioia della ballerina che in tal senso aveva espresso grande soddisfazione, descrivendo con parole entusiastiche il clima famigliare e l’unione di intenti. Questo pomeriggio, sabato 25 ottobre, ricordiamo che la ballerina si racconta nuovamente nel salotto di Storie al Bivio, il programma televisivo condotto da Monica Setta n onda su Rai 2.