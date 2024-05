Eleonora Abbagnato: chi è la grande étoile e malattia della madre Piera/ “Ha la leucemia, è una donna forte”

Chi è Eleonora Abbagnato e la carriera

Eleonora Abbagnato è una delle più grandi étoile che, con il suo talento, ha conquistato non solo l’Italia, ma anche Parigi. Dopo aver iniziato a studiare danza quando era ancora piccola, Eleonora Abbagnato ha lasciato la sua Sicilia per inseguire il suo sogno traferendosi a Parigi quando era ancora una bambina. Come danzatrice, la Abbagnato si è perfezionata studiando presso la Scuola di Danza dell’Opéra di Parigi e, nel 1996, dopo essere stata scritturata per i primi spettacoli, inizia ufficialmente la sua carriera. Talentuosa, elegante e leggiadra, Eleonora Abbagnato conquista la scena parigina e non solo portando in alto il suo nome, ma anche quello della danza italiana. Dopo aver danzato in giro per il mondo calcando il palco dei più importanti teatri, Eleonora Abbagnato decide di lasciare lasciare le scene nel 2021. Nel 2022 diventa Direttrice ad interim della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma oltre a ricoprire il ruolo di direzione del Corpo di ballo capitolino.

Eleonora Abbagnato, con tanto studio e tanti sacrifici, è riuscita a costruire una brillante carriera senza rinunciare alla sua vita privata. L’incontro con Federico Balzaretti, all’epoca calciatore del Palermo, cambia totalmente la sua vita sentimentale. Tra i due, infatti, nasce un grande amore coronato dal matrimonio, celebrato 13 giugno 2011 nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. La coppia, inoltre, allarga la famiglia con la nascita di Julia e Gabriel.

Eleonora Abbagnato e la malattia di mamma Piera

Una figura fondamentale per Eleonora Abbagnato, sia nella vita professionale che privata, è stata sicuramente mamma Piera. Pur essendo piccolissima quando si è traferita a Parigi, Eleonora è stata supportata tantissimo da mamma Piera che non esitava a raggiungerla tutte le volte che poteva. Crescendo, pur vivendo lontane, il rapporto tra la Abbagnato e la mamma è diventato sempre più solido e quando la donna si è ammalata, Eleonora ha ammesso di aver affrontato uno dei momenti più difficili della sua vita. “Mi fa paura la malattia. Spero sempre che non arrivi, o arrivi il più tardi possibile: mia mamma, per esempio, si sta curando da una leucemia in forma cronica”, ha raccontato a Vanity Fair nel 2017.

“Ce la stiamo cavando, ma quando ce l’hanno detto dentro quel dolore volevo lasciare lo spettacolo, mi strideva. Poi sono corsa da lei. L’ho guardata negli occhi. E mi ha ridato ogni forza. È una donna forte: vive giù, la vedo poco. Sempre stata molto lontana, eppure vicina”, ha aggiunto nella medesima intervista Eleonora descrivendo la forza della mamma nell’affrontare la malattia.











