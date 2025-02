Oggi a Storie di donne al bivio weekend sarà ospite Eleonora Abbagnato, che è una delle ballerine italiane più conosciute al mondo, che ha anche partecipato a programmi tv quali Amici di Maria De Filippi. La sua carriera non ha bisogno di presentazioni perché al pubblico interessa molto di più la vita privata: è sposata con un ex calciatore, ha due figli, e i suoi genitori Elio e Piera.

Purtroppo sua mamma Piera è malata di leucemia e per questo i ruoli si sono un po’ scambiati perché quando un genitore si ammala il figlio dovrebbe prendersene cura, ed è quello che Eleonora sta facendo con grande amore e costanza. Dato che si è sempre spesa per far sì che sua figlia potesse ballare nei teatri più importanti del mondo ora prendersi cura della mamma è il minimo che si possa fare.

Eleonora Abbagnato: il padre Elio ha sofferto il distacco dalla figlia

Suo padre Elio Abbagnato è stato dirigente della squadra di calcio del Palermo negli anni ‘80. In comune hanno un carattere testardo e determinato, sarà anche per quello che lei è riuscita a fare tutto quello che si è prefissata nella vita. Anche se il distacco della figlia, che è andata via per inseguire il suo sogno, non è stato facile, appunto perché hanno sempre avuto un legame di complicità e stima reciproca molto forte.

C’è sempre stato un legame forte tra Eleonora Abbagnato e i suoi genitori soprattutto quando lei si trovava in Francia per studiare e diventare una ballerina professionista. Fa riflettere sul ruolo del destino nella vita il fatto che il padre di lei ha sempre lavorato a contatto con lo sport, il calcio, e suo marito, che ha conosciuto quindici anni fa, è stato un calciatore piuttosto apprezzato dai tifosi. Ora hanno due figli, sono felici e innamorati, come ha rivelato la diretta interessata nel salotto di Silvia Toffanin.

