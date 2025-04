Eleonora Abbagnato, nuove rivelazioni su Federico Balzaretti e Diletta Leotta

Lo scorso marzo, in una puntata del format Obbligo o verità condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2, Eleonora Abbagnato aveva alimentato uno spinoso gossip inerente alla gelosia nei confronti del marito Federico Balzaretti. La ballerina, che è felicemente sposata con l’ex calciatore dal 2011 e dal quale ha avuto due figli, Julia e Gabriel, raccontò infatti di aver avuto in passato una furibonda litigata con il marito per via di una giornalista sportiva con cui lui collabora in televisione; nessun nome, ma a tutti il riferimento a Diletta Leotta è parso chiaro sin da subito.

“Quando lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa. Gli ho fatto scenate, imitazioni… Gli metteva il cu*o in faccia, scusa eh!”, raccontò. Ora, l’étoile ha aggiunto nuovi succosi dettagli in un’intervista rilasciata a Storie di donne al bivio di Monica Setta, nella nuova puntata in onda oggi pomeriggio su Rai 2, nel corso della quale ha confermato che la donna a cui si riferiva è proprio Diletta Leotta.

“Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa“, ha raccontato Eleonora Abbagnato a Storie di donne al bivio, secondo le anticipazioni della nuova puntata riportate da Adnkronos. “A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare Diletta Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: ‘Piacere, sono la moglie’“.

La ballerina, in merito alla gelosia verso il marito Federico Balzaretti, ha dunque confermato che il riferimento è proprio alla nota giornalista di Dazn con cui spesso l’ex calciatore condivide l’esperienza da inviati a bordocampo durante le partite di calcio. La Abbagnato ha poi aggiunto: “Diletta ha quelle curve che io non ho, ma furono i meme che giravano sul web raffigurando lei e mio marito in love a farmi diventare matta“. E, in aggiunta: “Tra lei e Federico non c’è mai stato altro che lavoro, ma Diletta è una donna esuberante e sicura del suo fascino e io ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente. La moglie sono io e basta“.

