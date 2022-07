Eleonora Abbagnato: “Danzerò con mia figlia Julia”/ “Sul palco con me a 10 anni…”

Eleonora Abbagnato, moglie dell’ex calciatore Federico Balzaretti e madre di due figli (Julia, 10 anni, e Gabriel, 7), sta per assistere a un meraviglioso intreccio fra la sua vita privata e il teatro. La danzatrice 44enne sarà in scena con lo spettacolo “Giulietta” il 19 e 22 luglio al “Teatro Romano” di Verona e il 23 luglio al Festival di Nervi e, sullo stesso palco, ballerà la figlia Julia, alla quale sarà affidato il ruolo di Giulietta bambina.

Federico Balzaretti e figli Eleonora Abbagnato/ "Mamma anche per Ginevra e Lucrezia"

Ai microfoni del “Corriere della Sera”, Abbagnato non ha nascosto la sua emozione: “In Julia mi rivedo bambina, la chiamano già ‘mini Ele’. È determinata, ci mette il cuore. È cresciuta guardandomi da dietro le quinte, il palcoscenico le piace, studia alla Scuola di Ballo dell’Opera e ha già fatto brevi apparizioni come piccola Biancaneve per Preljocaj, ma non la obbligherò a consacrarsi alla danza. Julia non è l’unica precoce in famiglia: Gabriel segue le orme del padre, è un pulcino della Roma”.

FIGLI ELEONORA ABBAGNATO E FEDERICO BALZARETTI/ "Lucrezia, Ginevra, Julia e Gabriel…"

ELEONORA ABBAGNATO: “TIKTOK SOSTIENE LA CREATIVITÀ DEI RAGAZZI CHE NON STUDIANO DANZA”

Nel 2012, appena nata Julia, Eleonora Abbagnato aveva dichiarato: “Non vorrei che mia figlia facesse la ballerina, il mondo della danza è in crisi”. Cosa è cambiato da allora? La ballerina ha spiegato al “Corriere della Sera” che “soprattutto dopo la pandemia, c’è molta voglia di ripartire. Dal mio insediamento a Roma, abbiamo lavorato molto su nuove produzioni, con coreografi affermati e autori giovani. E sul repertorio. In ottobre riprenderemo la coreografia di Giselle della Fracci. L’evoluzione si misura nella risposta del pubblico. C’è poi stata una ripartenza con nuovi nomi come Christopher Wheeldon, Alexander Ekman, Crystal Pite. Per la mia generazione il repertorio è fondamentale, ma per i giovani bisogna aprire al contemporaneo”.

Eleonora Abbagnato/ "Mio marito Federico Balzaretti? La nostra vera forza è l'amore"

Un aiuto fondamentale è derivato anche dal mondo della televisione: la Rai trasmette più balletti e lo streaming dei teatri ha rilanciato l’interesse. Inoltre, “credo che TikTok sostenga la creatività anche in ragazzi che non studiano danza. Alcuni video sono geniali: sviluppano così rapidamente la memoria di gesti difficili che, quando Julia li imita, faccio fatica a starle dietro”. Infine, Eleonora Abbagnato ha reso noto che “stiamo lavorando al ‘tavolo della danza’ istituito dal Ministero. La pandemia ha dato una sferzata al nostro mondo. La crisi ci ha scosso, da quarant’anni non si registrava uno slancio così”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA