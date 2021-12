FIGLI ELEONORA ABBAGNATO E FEDERICO BALZARETTI/ “Lucrezia, Ginevra, Julia e Gabriel…”

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno due figli, Julia e Gabriel, ma in realtà la loro è una famiglia allargata, perché ci sono anche Lucrezia e Ginevra, nate da una precedente relazione dell’ex calciatore. «Lucrezia e Ginevra sono nel pieno dell’adolescenza, ma sono molto unite con Julia e Gabriel. Sono fratelli e sorella a tutti gli effetti. Questo era il nostro obiettivo», ha raccontato la ballerina a Verissimo. Inoltre, ha svelato un retroscena: «Lui mi ha subito detto che era padre di due figlie e non voleva essere paparazzato perché sono la priorità della sua vita. Io ci sono rimasta male all’inizio, ma poi sono diventate anche la mia priorità». Inizialmente non dormiva a casa sua, sono stati molto attenti.

«Sapevo che avevano bisogno di una presenza femminile, ma dovevo essere molto attenta. Quando è nata Jiulia sono state vicine a me, la sorellina l’hanno vissuta senza gelosie perché vedevano che avevo lo stesso rapporto», ha spiegato Eleonora Abbagnato a Verissimo. Federico Balzaretti ha svelato che desiderava presentare la donna giusta alle loro figlie: «Lei è stata bravissima. Quando sono arrivati Jiulia e Gabriel hanno capito che sono realmente tutti uguali e la sentono come una mamma a tutti gli effetti. Questo è tutto merito suo per come si è approcciata e per quello che dà». (agg. di Silvana Palazzo)

Chi sono i figli di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato si racconteranno a Verissimo in un’intervista di coppia. Eleonora è sposata con Federico Balzaretti, ex calciatore della Roma. Eleonora e Federico hanno due figli: Julia, 8 anni, e Gabriel di 5. Balzaretti ha anche due figli nati da una precedente relazione: Lucrezia, 15 anni, e Ginevra, 12. Le due ragazze sono molto legate ad Eleonora. In una recente intervista al Settimanale Grazia, Eleonora Abbagnato aveva parlato dei suoi figli rivelando che Julia e Gabriel assomigliano a lei e al marito: “Anche se una ballerina in famiglia basta e avanza, sono contenta che Julia sarà sul palco con Rebecca Bianchi étoile dell’Opera di Roma, in Blanche Neige. Per un solo minuto, farà la piccola Biancaneve. Ma dopotutto anche io ho iniziato così. Gabriel invece è malato di calcio”.

Eleonora Abbagnato si è definita una mamma severa ma non ansiosa: “Non sono ansiosa, ma attenta a tutto. Severa su tante cose, ma è giusto così”. Eleonora Abbagnato non ama particolarmente la distanza tanto da ammettere: “Mia figlia Julia ha già girato tutto il mondo, ma la regola mia e di mio marito è non stare mai troppo tempo lontani. Più stiamo insieme, più siamo felici”. La ballerina ha sempre amato le famiglie allargate: “Ho sempre adorato i bambini, quando ero piccola sognavo di averne 11, forse perché mia nonna aveva sei figli. Io stessa ho un fratello e un fratellastro di 15 anni più grande di me. Non abbiamo mai vissuto insieme, ma siamo molto legati. Sono abituata alle famiglie allargate. Ho subito instaurato un bel rapporto con le bambine, il fatto che fossero così piccole mi ha aiutato. Non ho mai visto la famiglia precedente di mio marito come un ostacolo”.

Eleonora Abbagnato e l’incontro con Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato aveva già parlato a Verissimo dell’incontro con suo marito Federico Balzaretti: “Ci siamo conosciuti grazie al nostro parrucchiere comune, e anche se io avevo giurato di non volere un calciatore o un biondo”. Tra i due non c’è stato il classico colpo di fulmine: pochi mesi dopo in occasione della morte della nonna di Eleonora Abbagnato, l’ex calciatore le ha inviato un toccante messaggio che ha dato una scossa alla nascita del rapporto. Storia nata a distanza per via degli impegni professionali di entrambi: l’etoile all’epoca si trovava a Parigi mentre Federico vestiva la maglia del Palermo. Federico Balzaretti ha avuto due figlie dalla relazione precedente Ginevra e Lucrezia, con le quali la Abbagnato ha instaurato un solido rapporto come raccontato dalla ballerina: “Sono con noi da sempre, quando sono arrivata io Ginevra aveva un anno e mezzo e Lucrezia quattro. Ma sono stata attenta a non farmi chiamare mamma: per loro sono Ele. E non ho mai fatto differenze fra le grandi e Julia e Gabriel. Oggi so che, anche se non sono la loro mamma, “mi vogliono bene per sempre”.





