Eleonora Abbagnato e l’amore per il marito Federico Balzaretti/ “Uomo speciale, sono orgogliosa di lui”

Eleonora Abbagnato e l’amore per il marito Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato del marito Federico Balzaretti ex calciatore che oggi è un dirigente sportivo. “E’ molto difficile tenere tutto insieme, soprattutto quando si hanno due lavori distanti . Adesso è direttore sportivo nel Vicenza, purtroppo qualche anno fa ha dovuto smettere di giocare per un infortunio e questa è la stata la decisione forse più difficile della nostra vita anche famigliare; perchè quando ha smesso alla Roma poi io ho firmato a Roma, quindi forse per caso siamo destinati anche a stare lontani“.

E ancora: “Sono molta fiera di quello che sta costruendo per il suo percorso perchè è quello che vuole fare lui e ha studiato tantissimo anche lui. Facciamo tutti i giorni tanti sacrifici con la famiglia, il nostro segreto è non vivere insieme 24 ore. L’amore ancora c’è, lo dico pubblicamente, dopo 14 anni e avendo anche avuto le sue figlie che ormai sono grandi: una è all’Università a Parigi e una è ancora con me. Ormai siamo una vera famiglia completa, questo è quello che mi rende felice“.

Eleonora Abbagnato: “Mio marito è un uomo speciale”

Eleonora Abbagnato, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato del forte amore per il marito Federico Balzaretti: “Lui è un uomo speciale, posso ripeterlo mille volta che ha avuto il coraggio di giocare e tenersi queste due bambine così piccole; non ce ne sono tanti nel mondo come lui.”

E ancora: “Federico era un calciatore atipico e questo mi ha aiutata, però, per trovare l’uomo giusto non è facile. Io non avrei mai fatto dei figli se non avessi avuto un uomo così che mi ha supportata anche nel mio lavoro; io danzavo ancora come étoile all’opera di Parigi“.

