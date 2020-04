ELEONORA ABBAGNATO E MARITO FEDERICO BALZARETTI/ “Bloccati a Ibiza…” (Domenica In)

Pubblicità

Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti sono tra gli ospiti in collegamento della nuova puntata di Domenica In. Proprio come Amadeus e Giovanna Civitillo, i due racconteranno a Mara Venier e al pubblico di Rai1 la loro vita “da reclusi”, sì, ma in uno dei posti notoriamente più chic del mondo: Ibiza. I due si trovavano lì, quando l’emergenza Coronavirus li ha colti nel pieno della loro vacanza. Sono diversi, in effetti, i connazionali che tuttora permangono all’estero, avendo preferito prolungare il loro soggiorno fuori pur di non affrontare l’odissea del viaggio di ritorno. L’ex étoile dell’Opéra di Parigi e l’ex calciatore, in particolare, erano in Spagna con i loro bambini, e là hanno deciso di restare. Le loro dichiarazioni sono state raccolte dal settimanale Chi: “Siamo rimasti a Ibiza perché eravamo in vacanza qui prima che scoppiasse l’emergenza. La Spagna oggi è tra le nazioni più colpite. Alle Balcari il virus è arrivato, per il momento, con numeri contenuti. Stiamo fermi e aspettiamo che la situazione migliori. Poi penseremo a rientrare in Italia”.

Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti descrivono il loro isolamento

“Il blocco è partito cinque giorni dopo l’Italia”, ha fatto sapere la coppia nell’intervista al settimanale. “La gente rispetta il decreto anche perché la polizia non scherza. Nei supermarket, qui a Ibiza, ti forniscono gel igienizzante e guanti prima di entrare. A passeggio con il cane è necessario l’igienizzante, altrimenti scatta la multa”. Viene da chiedersi se una misura del genere possa essere adottata anche in Italia, dove sia il gel che le mascherine sono ormai diventati beni di lusso. Di questo e di tanto altro parleranno Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti, che si collegheranno con Domenica In a partire dalle 14. Già una volta, l’anno scorso, la ballerina è stata ospite di Mara Venier, in quell’occasione per ripercorrere la sua carriera e per parlare della sua storia d’amore con Federico. “Ho scoperto sin da subito la mia passione”, ha detto, a proposito della danza. L’Abbagnato è nata a Palermo nel 1978, e porta sempre nel cuore la sua città, quella in cui di fatto ha mosso i primi passi (rigorosamente sulle punte delle scarpette da ballo). Palermo le ha regalato anche il marito – Federico, per l’appunto – che nel corso della sua intervista è comparso con un videomessaggio: “Volevo approfittare di Domenica In per inviarti un saluto e dirti solo una cosa: vita mia, ti amo”. I due si sono sposati nel 2011 nell’incantevole Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni. Eleonora gli ha detto di sì dopo un iniziale (giustificato) tentennamento: “Credo che tutti lo conoscano, è una persona straordinaria. Ci siamo conosciuti grazie al nostro parrucchiere comune, e anche se io avevo giurato di non volere un calciatore o un biondo… Inoltre, all’inizio non pensavo potesse sbocciare l’amore, lui aveva già due figlie, poi abbiamo avuto Gabriel e Julia, che fanno entrambi gli anni a gennaio e festeggiamo insieme. Ovviamente, Gabriel vuole fare il calciatore e Julia la ballerina…”.



