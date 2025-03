Tutto pronto per una nuova puntata di Obbligo o Verità e i fari sono puntati ovviamente sui tanti ospiti che andranno ad arricchire la serata; fra questi, spicca Eleonora Abbagnato e il motivo è strettamente legato ad una clip in anticipazione di ciò che accadrà nel corso della puntata. L’etoile è stata infatti simpaticamente incalzata da Alessia Marcuzzi a proposito del suo rapporto con il marito Federico Balzaretti e in particolare su una delle liti più assurde vissute nel corso della loro relazione.

Julia, chi è la figlia di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti/ “Ha un talento raro…”

Eleonora Abbagnato non si è sottratta al clima scherzoso di Obbligo o Verità e – come si evince dalla clip pubblicata su RaiPlay – l’etoile ha raccontato anche in maniera dettagliata una lite che ben ricorda con il marito Federico Balzaretti. Il motivo? La gelosia dell’etoile nei confronti di una collega in tv dell’ex calciatore ma della quale – almeno stando alle anticipazioni – non ha rivelato l’identità.

Elio e Piera, chi sono i genitori di Eleonora Abbagnato/ La malattia della mamma: “La leucemia…”

Eleonora Abbagnato a Obbligo o Verità: “Gelosa di mio marito e una sua collega in tv”, riferimento a Diletta Leotta?

“La lite più assurda che abbiamo fatto? Per gelosia, mia… Quando lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa”, queste le parole di Eleonora Abbagnato che con un indizio ha comunque ristretto il cerchio delle donne della tv che potrebbero aver generato la sua gelosia e per di più una forte discussione con il marito Federico Balzaretti. Ma di chi potrebbe trattarsi? Ricordando i recenti impegni dell’ex calciatore, spicca il suo contributo a Dazn come opinionista sia in studio che a bordo campo. Al suo fianco, una conduttrice particolarmente amata e seguita da sportivi e non: Diletta Leotta. Che sia l’ex conduttrice de La Talpa ad aver destato la gelosia di Eleonora Abbagnato: “Gli ho fatto scenate, imitazioni… Gli metteva il cu*o in faccia, scusa eh!”.

Eleonora Abbagnato, chi sono i genitori Elio e Piera/ “Mamma ha una brutta malattia chiamata leucemia”

Parole anche colorite di Eleonora Abbagnato nel raccontare la gelosia per Federico Balzaretti e la collega ‘ignota’: che si tratti proprio di Diletta Leotta come anticipato in precedenza? Lo scopriremo forse nel corso della diretta di questa sera a Obbligo o Verità. Un ulteriore indizio sull’identità della donna in questione arriva con le parole conclusive della clip in questione: “Non ho le sue forme purtroppo, ne siete tutti innamorati!”. Ovviamente siamo nell’ambito delle supposizioni; non è detto che il riferimento di Eleonora Abbagnato sia realmente a Diletta Leotta.