Eleonora Abbagnato in tilt per il sexy Gabriele Esposito/ Dimentica il voto! (Amici)

Eleonora Abbagnato in tilt ad Amici Speciali! La combattiva ballerina che fino a qualche tempo fa, in collegamento, sgridava Javier e si lamentava un po’ di alcuni ballerini di Amici 19, è diventata una giudice tutta d’un pezzo in questa versione speciale… almeno fino a che sul palco non salgono i ballerini scelti dalla produzione di Maria de Filippi. In particolare, nella semifinale di ieri sera a far battere il cuore, diciamo così, all’etoile della danza classica nostrana, e non solo, è stato il bel Gabriele Esposito. Il ballerino in queste settimane ha conquistato la platea femminile di Amici Speciali e più volte anche la stessa Sabrina Ferilli si è sentita un po’ in subbuglio per lui tanto da ricordarsi le sue prime esibizioni quando era ancora uno studente di Amici, e adesso?

ELEONORA ABBAGNATO IN TILT PER GABRIELE ESPOSITO DIMENTICA DI VOTARE

Il turno ieri sera è stato quello di Eleonora Abbagnato che, tra mille complimenti a carico di Gabriele Esposito si è addirittura dimenticata di votare per la sua esibizione. il fisico e le movenze di Gabriele Esposito hanno fatto andare in tilt la ballerina che, siamo sicuri, non è la prima volta che si trova al cospetto di un corpo così statuario. Una questione di ormoni quindi o solo di bravura e carisma che il ballerino riesce a mettere in campo ogni sera lasciando tutti senza parole? Questo dubbio è destinato a rimanere negli annali della storia del programma, ne siamo certi.



