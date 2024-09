La mamma di una ballerina è stata condannata a due anni di carcere per le lettere minatorie e offensive indirizzate a Eleonora Abbagnato. La vicenda risale al 2016, ma emerge alla luce della pubblicazione delle motivazioni della sentenza di condanna per calunnia ai danni di Giulia De Stasi, colei che ha scritto le missive. L’étoile, che è dal 2015 direttrice del corpo di ballo del Costanzi, ha raccontato nella sua testimonianza durante il processo che quanto era al Teatro dell’Opera di Roma le arrivarono delle lettere anonime con la scritta «liberateci dell’Abbagnato».

Quindi, si è sentita «minacciata», motivo per il quale si è rivolta al marito Federico Balzaretti, chiedendogli di restare più tempo a casa, visto che hanno quattro figli, di cui uno è ancora piccolo. Il giudice ha riconosciuto l’«evidente portata offensiva» di quelle missive, ma ha anche spiegato il movente della donna: non accettava che Eleonora Abbagnato non assegnasse ruoli importanti alla figlia ballerina, Roberta Bozza.

Peraltro, va tenuto anche conto, come riportato dal Corriere, che all’epoca il mondo della danza stava attraversando una fase particolare, perché tre anni prima il direttore artistico Sergei Filin davanti al Bolshoi di Mosca venne attaccato con l’acido da un uomo, restando parzialmente cieco.

ELEONORA ABBAGNATO SULLE MINACCE: “HO AVUTO PAURA”

Eleonora Abbagnato ha raccontato di essersi spaventata dopo aver letto la prima lettera, nella quale veniva accusata «di voler distruggere il corpo di ballo». Se da un lato è rimasta «molto scossa», dall’altro ha capito che doveva fare qualcosa. Quella missiva riportava due mittenti sulla busta, due ballerini che però negarono di essere coinvolti in quella vicenda, anzi anche loro erano scossi per l’accaduto. Quindi, venne subito acclarata l’estraneità dei due giovani.

Un mese dopo all’étoile arrivò una seconda lettera, in questo caso però non riportava alcun mittente. Ma il contenuto era «aggressivo e grave», aggiunge il giudice ricordando la testimonianza di Eleonora Abbagnato, che si è sentita minacciata a livello personale e familiare, visto che si parlava anche dei suoi figli e di Dio. A quel punto chiese al marito Federico Balzaretti di restare più tempo a casa. «Mi sentivo sola, soprattutto quando uscivo dal teatro».

Alla fine si è scoperto che l’autore delle lettere era Giulia De Stasi dalla scrittura, perché la grafia corrispondeva a quella trovata su un barattolo di marmellata. La corrispondenza è stata poi certificata dal perito del tribunale. Ma la 67enne ha sempre proclamato la sua innocenza, limitandosi a dire della figlia ballerina: «Ha avuto un percorso difficile, studiando in Russia e in Italia».