Eleonora Abbagnato/ “Mio marito Federico Balzaretti? La nostra vera forza è l’amore”

«La nostra forza è l’amore che abbiamo costruito in questi 12 anni». Così Eleonora Abbagnato a Verissimo descrive la relazione con il marito Federico Balzaretti, peraltro al suo fianco in studio. «Il tempo passa in fretta, ma tra noi è sempre come la prima volta. Abbiamo vissuto in lontananza, ma restando vicini. Scappavo da Parigi a Palermo, dove giocava e che è la mia città, anche solo per vederlo un giorno. Così faceva lui», ha raccontato la ballerina. Quando lo ha visto in studio piangere per quel gol nel derby di Roma svela: «Non ha mai pianto in 12 anni, a casa non piange mai, ma per quel gol l’ha fatto».

Lei invece ha pianto vedendo la sorpresa dei figli: «Lucrezia detesta foto e video e poi ha fatto Carramba che sorpresa. Io appena li lascio mezza giornata già mi mancano…». Eleonora Abbagnato ha ammesso di non essere una mamma semplice: «Vorrei costruire qualcosa di particolare in ognuno di loro, visto che hanno l’esempio di due genitori che si sono sacrificati per realizzare i loro sogni».

Eleonora Abbagnato e la famiglia allargata con Federico Balzaretti

«Spiego loro che studiare, parlare le lingue, avere una passione è importante. Io sono molto attenta su questi valori, perché quello che abbiamo ottenuto nella nostra vita ce lo siamo guadagnato con grandi sacrifici». Quindi, Eleonora Abbagnato ha descritto la loro famiglia allargata e i loro figli, due dei quali Federico Balzaretti li ha avuti da una precedente relazione: «Gabriel ha questa passione per il calcio, Giulia ama la danza e cantare, ha un lato artistico, Lucrezia legge tanto e ha la passione dei libri, mentre Ginevra si deve ancora quadrare e capire cosa vuole fare».

Riguardo il Natale non si è sbilanciata, spiegando che molto dipende dal marito Federico Balzaretti, visto il suo lavoro di dirigente del Vicenza. «Noi abbiamo spettacoli a Roma quindi… Domani farò l’albero con i bambini e faremo una videochiamata per farglielo vedere. O ci raggiunge lui o io, è sempre così. Ci saranno le nostre famiglie, siamo una squadra importante. L’anno scorso abbiamo fatto il Natale in Normandia per il mio addio che poi è stato rimandato…», ha concluso Eleonora Abbagnato.



