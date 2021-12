Eleonora Abbagnato: perché ha lasciato la danza?/ “Mia mamma è malata, ma…”

La ballerina e attrice Eleonora Abbagnato, da qualche tempo a questa parte, è un po’ meno presente e attiva nel mondo dello spettacolo. Da un paio d’anni, infatti, ha abbandonato le luci dei riflettori e l’Opéra di Parigi a causa della malattia della madre, che è diventata la sua priorità. “Le sono sempre stata accanto, ci sentiamo spesso al telefono, ma ora rientrando in Italia spero di riuscire a starle vicino e di essere forte. I ruoli cambiano”, aveva raccontato l’etoile Eleonora Abbagnato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, spiegando la situazione di mamma Piera.

FIGLI ELEONORA ABBAGNATO E FEDERICO BALZARETTI/ "Lucrezia, Ginevra, Julia e Gabriel…"

La leucemia della madre ha inevitabilmente scombussolato i piani della showgirl, la quale non ci ha pensato due volte ad abbandonare il palcoscenico parigino per rientrare in Italia e accudirla amorevolmente. Eleonora Abbagnato, in ogni caso, non è completamente scomparsa dalla scene, semplicemente ha assunto ruoli meno impegnativi e possibilmente più vicini a casa.

Eleonora Abbagnato/ "Mio marito Federico Balzaretti? La nostra vera forza è l'amore"

Eleonora Abbagnato e il “passo indietro” per accudire con mamma Piera

“Quando hai un sogno, una mamma forte ti dà la voglia di metterci tutta te stessa – aveva raccontato emozionata la Abbagnato a Verissimo, ricostruendo i suoi primi passi nel mondo della danza -. Io ho lasciato la mia famiglia a dieci anni e tutto mi dicevano che l’Opéra era inarrivabile. La mamma mi sosteneva da lontano, sempre. Mi diceva di non mollare e che, se mi sentivo triste, dovevo tornare a Palermo. Ha tenuto la famiglia solida. Adesso ha questa malattia brutta“.

Come dicevamo, però, Eleonora non ha mai abbandonato del tutto i suoi sogni e dal 2015 continua a dirigere il Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.”Lasciare l’Opéra non significa lasciare la danza. Ho altri progetti. Smettere da un giorno all’altro è troppo violento. Certamente non ballerò più gli stessi ruoli. Mi mancherà Parigi”, aveva ammesso la mitica ballerina. E oggi, ad un paio d’anni da quelle dichiarazioni, cosa c’è nel futuro dell’Abbagnato?

Piera, madre Eleonora Abbagnato/ Il dramma della malattia: "Ruoli si sono invertiti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA