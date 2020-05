Eleonora Abbagnato/ “Tutti mi dicevano che l’Opéra era inarrivabile” (Amici Speciali)

Pubblicità

Eleonora Abbagnato torna in tv come giudice di Amici Speciali di Maria de Filippi, l’edizione speciale del talent show in partenza da venerdì 15 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. Accanto alla etoile della danza, oggi direttrice del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, ci saranno Gerry Scotti, Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli. Nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus che l’ha costretta a restare bloccata nella sua casa di Ibiza con il marito Federico Balzaretti e ai due figli, Julia e Gabriel ha commentato prima a Domenica In da Mara Venier e poi sul canale YouTube le difficili condizioni del mondo della danza. “È un momento un po’ particolare per tutti noi, ma stiamo cercando di essere positivi e ancora più uniti” – ha detto la etoilè all’Opera di Parigi precisando – “e soprattutto è un momento particolare per il mondo della danza. Dimenticato per far fronte, naturalmente, ad altre priorità come quelle sanitarie”. Durante la Giornata Mondiale della Danza, la Abbagnato sul canale YouTube del Costanzi si è complimentata anche con Virginia Raggi: la nostra sindaca, è qui oggi con noi per dare un messaggio di incoraggiamento e positività. Qualche notizia l’abbiamo ricevuto ieri. Forse riusciremo ad allenarci in maniera diversa, in una sala ballo e non più a casa scivolando o facendo finta di fare tutto con i nostri spazi. Non c’è dubbio, i miei danzatori sono molto coraggiosi”.

Pubblicità

Eleonora Abbagnato, l’etoile lascia l’Opera

Etoile dell’Opera di Parigi, Eleonora Abbagnato lo scorso anno ha deciso di lasciare questo prestigiosissimo titolo per dedicarsi alla famiglia e ai figli. Non solo, anche alla madre che si è ammalata e che necessità delle sue cure e della sua vicinanza. A raccontarlo è stata proprio la direttrice del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma: “quando hai un sogno, una mamma forte ti dà la voglia di metterci tutta te stessa. Io ho lasciato la mia famiglia a dieci anni e tutto mi dicevano che l’Opéra era inarrivabile. La mamma mi sosteneva da lontano, sempre. Mi diceva di non mollare e che, se mi sentivo triste, dovevo tornare a Palermo. Ha tenuto la famiglia solida. Adesso ha questa malattia brutta”. Una decisione sofferta ma giusta come ha precisato la Abbagnato: “lascerò l’Opéra ma non la danza. Ho altri progetti. Smettere da un giorno all’altro è troppo violento. Certamente non ballerò più gli stessi ruoli. Mi mancherà Parigi. Lì i ballerini vanno in pensione a 42 anni, penso sia l’età giusta per lasciare spazio ai giovani”. In particolare poi la ballerina ha ricordato anche il suo desiderio di bambina paragonandolo a quello della figlia: “quando sono andata via dall’Italia avevo solo 10 anni. Se mia figlia mi dicesse che vuole andare via a dieci anni, io non la lascerei andare! I figli ti danno forza, ti fanno pensare ad altro. Ora ha otto anni, è piccola. Probabilmente se mi dicesse che vuole andare tipo a Hollywood, la seguirei”. Infine sul marito Federico Balzaretti ha detto: “non pensavo che avrei sposato un biondo calciatore. Ma lui è un calciatore atipico. Ha due figlie che si è tenuto da solo e che vivono con noi. Non è facile perché non sono le mie figlie, ma le amo come se lo fossero. Non ho mai fatto la differenza tra le mie e loro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA