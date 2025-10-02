Eleonora Albrecht, chi è la compagna di Flavio Parenti e la figlia Elettra, la coppia confessa: "Matrimonio? Ecco perché non ci sposiamo"

Eleonora Albrecht, chi è la compagna di Flavio Parenti? L’attore: “La amo più che mai”

Ospite nella puntata di oggi de La volta Buona, giovedì 2 ottobre 2025, Flavio Parenti concederà una lunga intervista a Caterina Balivo in cui si sbilancerà sulla sua vita privata e professionale. Il bel attore che interpreta Tancredi di Sant’Eramo ne Il paradiso delle signore ed il misterioso Enrico ne La ricetta della felicità fornirà delle anticipazioni sulla soap e sulla fiction di Rai 1 ma non solo, si confesserà anche sulla sua vita privata soprattutto sulla moglie e sulla figlia.

Eleonora Albrecht, la compagna di Flavio Parenti è una nota attrice, cantante, modella e regista. Classe 1985, ha dunque quasi 40 anni che compirà a novembre, nata a Roma il 18 novembre 1985 e nota anche con lo pseudonimo di Oara. Ha iniziato a lavorare come modella giovanissima, a soli 14 anni. Ha studiato danza classica essendo figlia della ballerina e coreografa Stefania Minardo. Nella sua carriera d’attrice ha recitato in fiction importanti come: Ho sposato uno sbirro, I liceali, Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Non dirlo al mio capo e non solo.



Perché Flavio Parenti e la compagna Eleonora Albrecht non sono sposati? “Non ne sentiamo il bisogno”

In un’intervista rilasciata al magazine Di Più, Parenti parlò così della compagna Eleonora Albrecht: «Ora che lei è mamma della nostra Elettra, la amo più che mai. Ma resto convinto che il matrimonio non faccia per noi». A proposito di nozze, i due a La Volta Buona hanno spiegato: «No, non ne sentiamo il bisogno, semplicemente. Stiamo bene così e nostra figlia Elettra non ci chiede di sposarci, lei vede che ci amiamo e stiamo bene». Flavio ed Eleonora hanno un figlia Elettra che oggi ha 7 anni