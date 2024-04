Eleonora Albrecht chi è, moglie di Flavio Parenti e la figlia Elettra/ Colpo di fulmine sul set

Eleonora Albrecht, moglie di Flavio Parenti, è un’attrice e modella nota al grande pubblico per aver recitato nella serie televisiva Un medico in famiglia. La sua carriera vanta un curriculum invidiabile su piccolo e grande schermo che l’ha portata molto presto al successo. Vediamo nel dettaglio il percorso professionale della moglie di Flavio Parenti.

Nata a Roma il 18 novembre 1985 ha esordito come modella all’età di 14 anni, professione che l’ha portata a girare il mondo già da giovanissima. Ben presto Albrecht sviluppa un’interesse particolare per la recitazione che decide di coltivare studiando a Parigi, Roma e Los Angeles. Nel 2013 vince il premio Golden Graal astro nascente cinema e successivamente ottiene il ruolo di protagonista nel film Caribbean Basterds diretto da Enzo G. Castellari. L’attrice ha anche recitato per la fiction Non dirlo al mio capo.

Eleonora Albrecht, la storia d’amore con Flavio Parenti: dal primo incontro alla nascita della figlia Elettra

Nella vita privata Eleonora Albrecht è la moglie di Flavio Parenti; i due si sono conosciuti sul set di Distretto di polizia e si sono innamorati perdutamente. Dal colpo di fulmine, nel 2017, è nata anche la figlia Elettra di cui l’attore ha parlato a lungo in una vecchia intervista.

“Non c’è niente di più bello che occuparsi di una bambina appena nata. Cambiarla, cullarla, farle il bagnetto, vedere che lei si gira verso di me quando le parlo, scrutare tutte le facce che fa…I bambini piccoli sono un miracolo. Ogni minuto che passo lontano da Elettra mi sembra un minuto perduto” diceva Parenti. I due attori sono felicemente insieme da più di 10 anni e la loro storia continua a procedere a vele spiegate.

