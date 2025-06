Sono cinque i figli di Silvio Berlusconi, tre dei quali nati dal suo secondo matrimonio con Veronica Lario, con la quale ha cominciato una storia d’amore ne 1980 per poi sposarla dieci anni più tardi. Eleonora, Barbara e Luigi sono infatti i tre figli più piccoli del Cavaliere, nati nel 1984, 1986 e 1988, a due anni di distanza l’uno dall’altro. Come i fratelli maggiori, Marina e Pier Silvio, e lo stesso papà, tutti e tre i figli di Berlusconi hanno un ruolo attivo delle aziende di famiglia. Se Fininvest è principalmente in mano ai primogeniti, venuti al mondo dal matrimonio con Carla Elvira Lucia dall’Oglio, cosa fanno invece i tre figli più piccoli di Silvio Berlusconi? Andiamo a scoprire qualcosa in più su Eleonora, Barbara e Luigi, i figli di Berlusconi.

Eleonora, Barbara e Luigi, figli di Silvio Berlusconi: il ruolo dei tre "piccoli"

Tra i figli di Silvio Berlusconi i tre più piccoli, Barbara, Eleonora e Luigi, nati dall’amore con l’attrice Veronica Lario, lavorano nel mondo dell’imprenditoria come d’altronde i primogeniti. Eleonora è quella forse più riservata: ha studiato prima a Monza e dopo a New York dove si è specializzata in business management. Nel 2010 è entrata in Mediaset e dopo ancora ha ricevuto dal papà alcuni incarichi nel Milan. Nel 2023 Eleonora Berlusconi ha fatto il suo ingresso nel consiglio d’amministrazione di Fininvest.

Per quanto riguarda invece Barbara, come la sorella è nel Cda di Fininvest: in passato il suo nome è stato legato al Milan, club nel quale ha lavorato a lungo. Celebre è la sua storia d’amore con Alexander Pato, attaccante rossonero di allora. Infine Luigi, che in passato è stato membro del consiglio di amministrazione di Mediolanum dal 2007 al 2015 e attualmente fa parte di quello di Fininvest. Come Marina e Pier Silvio, dunque, anche i tre figli minori di Silvio Berlusconi hanno seguito le orme del papà nell’imprenditoria.