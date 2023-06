Eleonora Berlusconi, chi è la figlia di Silvio e Veronica Lario/ L’addio all’ex compagno Guy Binns e…

Eleonora Berlusconi chi è: figlia di Silvio e Veronica Lario

Eleonora Berlusconi, è la secondogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario: era riuscita anche lei assieme ai 4 fratelli a raggiungere l’ospedale San Raffaele stamane dopo la notizia dell’aggravamento improvviso del padre. Il dolore dell’ultimo addio e ora il lutto dopo la morte ufficiale di Silvio Berlusconi: dalla redazione del “Sussidiario” le condoglianze per Eleonora e per tutti i familiari di Berlusconi. Eleonora Berlusconi ha studiato presso il Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza e si è laureata in Business Management alla St. John’s University di New York. Di certo non le manca una preparazione accademica eccellente, esattamente come tutti i figli del Cavaliere.

La quartogenita di casa Berlusconi lavora presso Mediaset dal 2010, ma si occupa anche della Fondazione Milan Onlus. Inoltre, è consigliere delegato della Holding Quattordicesima e si occupa di Bel Immobiliare con i fratelli Luigi e Barbara. La figlia di Silvio è, dunque, un’imprenditrice avviata nel mondo del lavoro con un’eccellente formazione. In pochi, però, conoscono la sua vita privata.

Eleonora Berlusconi: l’ex compagno e i tre figli

Eleonora Berlusconi ha intrapreso una relazione con il modello inglese Guy Binns, intrapresa nel lontano 2011. Dal loro amore sono nati tre figli: Riccardo (2013), Flora (2016), Artemisia (2019). La loro storia d’amore, come d’altronde i figli della figlia del premier, è stata vissuta lontana dalla luce dei riflettori e con la massima riservatezza.

Eleonora Berlusconi e Guy Binns non sono mai convolati a nozze e la loro storia d’amore si è conclusa lo scorso anno. L’indiscrezione è stata diffusa dal settimanale Chi, che ha diffuso il gossip sul presunto tradimento del modello britannico che ha posto fine alla relazione. La secondogenita di Silvio Berlusconi è stata avvistata nella sua prima vacanza da single in Sardegna, con alcuni amici tra cui: Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il pugile Daniele Scardina. La loro love story sarebbe, dunque, giunta al termine ma l’imprenditrice non sembra attualmente in cerca di un’altra relazione.

