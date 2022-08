Eleonora Berlusconi e Guy Binns si sono lasciati/ Dopo tre figli, l’addio…

Eleonora Berlusconi e Guy Binns si sono lasciati

Dopo undici anni d’amore e tre figli Riccardo, 9, Flora, 5, e Artemisia 2 anni., Eleonora Berlusconi e lo storico compagno Guy Binns si sono lasciati. La crisi tra i due sarebbe scoppiata alcuni mesi fa, ma il silenzio di entrambi aveva allontano voci su una presunta crisi di coppia. Oggi, però, il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 10 agosto, pubblica le foto di Eleonora Berlusconi in vacanza da sola dopo anni di vacanze in famiglia. Eleonora Berlusconi è stata pizzicata dai paparazzi in Sardegna dove si è concessa qualche giorno di riposo, relax ma anche divertimento in compagnia di alcuni amici tra cui spiccano anche Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il pugile Daniele Scardina.

Nelle foto non si nota la presenza di Guy Binns a cui la figlia dell’ex premier avrebbe deciso di dire addio. Quella tra Eleonora Berlusconi e Guy Binns è stato un amore importante coronato dalla nascita di tre figli e vissuto sempre con discrezione e riservatezza, lontano dai riflettori.

Eleonora Berlusconi: prima vacanza da single dopo l’addio al compagno Guy Binns

In Sardegna, Eleonora Berlusconi si diverte con gli amici e si concede un bagno in mare divertendosi con tutta la compagnia. Tra i presenti ci sono anche due ex concorrenti di Ballando con le stelle ovvero Alvise Rigo e l’ex di Diletta Leotta ovvero Daniele Scardina. Presente anche il modello Stefano Maderna. Dopo un bagno in mare, seguita dalla compagnia, Eleonora Berlusconi raggiunge lo splendido yacht di famiglia.

Una vacanza di relax e di divertimento quella che si è concessa la figlia di Silvio Berlusconi che, come è solita fare, non commenta e non rilascia dichiarazioni vivendo la propria vita privata in totale riservatezza.

