Danilo Gallinari ed Eleonora Boi hanno annunciato la nascita del terzo figlio: il nome del bebè e tutti i dettagli

Eleonora Boi e Danilo Gallinari sono di nuovo genitori. Il 9 novembre 2025, infatti, è nato a Miami (dove vivono da tempo) il loro terzo figlio, che hanno deciso di chiamare Ercole. I due avevano già avuto Anastasia nel 2020 e Rodolfo nel 2023, e con l’arrivo di Ercole la loro famiglia si allarga ulteriormente. L’annuncio della nascita è arrivato sui social con queste commoventi parole: “Splendevi già, ancora prima di arrivare. Grazie per la luce e l’amore che hai portato con te. Benvenuto Ercole”.

Infortunio Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025: spalla ko/ Come sta? "Sono un po' preoccupata"

Il nome scelto rappresenta per la coppia un vero e proprio messaggio di rinascita, soprattutto considerando l’estate appena trascorsa. Difatti, mentre Eleonora era incinta di sei mesi, ha vissuto un incidente molto grave, ricevendo un morso alla gamba da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde a Porto Rico, episodio che aveva fatto temere per la sua vita e quella del nascituro. Fortunatamente, i sanitari sono intervenuti in fretta, riuscendo a salvare Eleonora e tenendo il piccolo in salute.

Luca Favilla papà: nato Enea, figlio del ballerino di Ballando con le stelle/ Messaggio di Martina Colombari

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi: la famiglia si allarga

Danilo ed Eleonora sono sposati dal 2022 e da allora hanno diviso la loro vita tra Italia e Stati Uniti per motivi di lavoro: lui tra allenamenti e partite di basket, lei tra giornalismo sportivo e altri impegni professionali. Nonostante gli impegni e le trasferte costanti, la coppia è riuscita a costruire una quotidianità solida e un legame forte, ora ulteriormente rafforzato dall’arrivo del loro terzo figlio, Ercole.