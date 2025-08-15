Eleonora Boi: “Ho temuto di morire e perdere mio figlio”. La giornalista incinta racconta l’attacco dello squalo e il terrore in mare.

Eleonora Boi ha raccontato la terribile vicenda durante la sua vacanza a Porto Rico. Qui, mentre si trovava spensierata sulla spiaggia di Isla Verde è successo l’impensabile: uno squalo l’ha aggredita sulla coscia. La donna, incinta, era lì con i due figli e con il marito Danilo Gallinari, e tutti quanti hanno provato uno choc incredibile dopo quanto successo.

Il racconto è da brividi: “un dolore fortissimo, la mia coscia bruciava“, ha spiegato riguardo al morso dello squalo. L’influencer ha poi aggiunto che inizialmente credeva fosse una grande medusa, ma appena si è resa conto della situazione ha urlato ed è scoppiata a piangere. Subito il marito è corso accanto a lei e sono stati chiamati i soccorsi. Eleonora Boi ha ricordato le prime strazianti parole appena dopo il morso: “Dicevo “non voglio morire, voglio che il mio bambino sia al sicuro“, e piangevo. Ero disperata, davvero disperata“. Di seguito potete vedere il post su Instagram in cui racconta dell’accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Eleonora Boi morsa da uno squalo: “Non ancora guarita psicologicamente”

Tutto è bene quel che finisce bene, ma per Eleonora Boi la vacanza al mare a Porto Rico è stata tutt’altro che rilassante. La donna è stata portata in ospedale d’urgenza essendo incinta di sei mesi. Secondo quanto ha raccontato, i medici hanno fatto miriadi di test per accertarsi che il bambino nella pancia stesse bene e non avesse risentito del tremendo morso alla madre. Fortunatamente il personale sanitario ha svelato che era tutto ok, e da lì hanno potuto procedere con l’operazione vera e propria. Eppure, oggi Eleonora Boi si sente ancora in preda a quel panico: il dolore psicologico è rimasto e ancora oggi le fa impressione quanto sia difficile guarire da un trauma, mentre il corpo guarisce senza dubbio più velocemente.

