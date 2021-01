Eleonora Brigliadori Vs Covid e vaccini/ “La pandemia non esiste, vogliono solo…”

Se diciamo che Eleonora Brigliadori ormai vive di queste polemiche siamo sicuri di non offendere nessuno. Un tempo era un volto noto della nostra televisione, ma ormai si sente parlare di lei solo quando ne spara una talmente grossa da farla finire in tendenza su Twitter come è successo ieri pomeriggio. Cosa è successo questa volta? La Brigliadori ha continuato a sparare a zero contro il virus e, naturalmente, contro il Covid. Nel primo caso ha ribadito il suo no al vaccino confermando che preferirebbe morire piuttosto che essere obbligata a farselo iniettare mentre nel secondo la sua versione non cambia, la pandemia non esiste. In particolare, sul suo profilo Facebook scrive: “Ma veramente credete che tra un po’ terminerà il progetto CO VI D 19/25?”.

Eleonora Brigliadori contro Covid e vaccini

Eleonora Brigliadori dice ai suoi fan o seguaci che la pandemia non esiste ed è solo un modo per mettere in atto un “progetto transumanista che ha bisogno di creare false flag per portare l’umanità ad accedere nella nuova realtà computerizzata quantistica dove il gregge sarà diventato pila per far vivere AI ossia la realtà informatica mentre il corpo biologico sarà stato retroevoluto“. Naturalmente in questo percorso che ci farà diventare carne di macello, gioca un ruolo fondamentale proprio il vaccino. Alcuni le fanno notare che non si trova in Matrix, altri ancora chiedono che i suoi messaggi siano oscurati come è successo ad altri (a cominciare da Trump) nei giorni scorsi?



