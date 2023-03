Eleonora Brown, chi è/ A 11 anni è stata Rosetta nel film “La ciociara”

Eleonora Brown, chi è l’attrice italo-americana: Rosetta de “La ciociara”

Eleonora Brown sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 7 marzo, di Oggi è un altro giorno. L’attrice è diventata famosa quando, appena undicenne, venne scelta da Vittorio De Sica per interpretare la parte di Rosetta, figlia di Cesira/Sophia Loren nel film “La Ciociara”. L’attrice italo-americana (papà dello stato di New York e mamma napoletana) ha vissuto con l’innocenza della sua età le riprese del film tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia:

“Ero molto ingenua e non ho mai capito che cosa mi stessero facendo. Lo vivevo come un gioco: le corse nella chiesa per sfuggire ai marocchini, con De Sica che mi diceva di andare più piano. Dopo la scena della violenza, il regista avrebbe voluto darmi spiegazioni, ma la Loren glielo impedì per salvaguardare la mia fanciullezza”, ha raccontato la Brown a Repubblica.

Eleonora Brown: l’addio al cinema, poi doppiatrice

Del film “La ciociara” tutti ricordano la scena degli occhi allucinati di Rosetta dopo lo stupro: “Ricordo che De Sica per farmi avere quel famoso sguardo, posizionò dietro la telecamera un bastone con attaccato un foglio di carta bianca ed al centro un puntino nero che io dovevo fissare mentre lui lentamente spostava il bastone”, ha rivelato l’attrice Eleonora Brown a Repubblica. A “La ciociara” sono seguiti altri film: “Il Giudizio Universale” (sempre di De Sica), “Il Marinaio di Gibilterra”, “Il Tigre”, “Cuore matto… Matto da legare” . Nel 1967 Eleonora Brown decise di lasciare il cinema: “Non era la mia vita e poi non mi piacevo. Ho ripreso gli studi, poi mi sono sposata e ho preso anche una laurea in economia e commercio, per seguire mio marito che era un banchiere”, ha confessato. Successivamente è tornata al cinema come doppiatrice.

