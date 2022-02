Eleonora Cadeddu, Annuccia ‘Un medico in famiglia’: com’è ora/ Sorpresa a Banfi e..

Eleonora Cadeddu approda ad Affari Tuoi Formato Famiglia per una bella sorpresa a Lino Banfi. L’attrice, che interpretava sua nipote Annuccia Martini in ‘Un medico in Famiglia’, si presenta di fronte all’attore pugliese per partecipare insieme a lui a questa puntata speciale dei pacchi. “Sono la tua nipotina!“, dice sorridente Eleonora Cadeddu, quando entra in studio, accolta da un brillante Amadeus. Il conduttore ricorda il suo ruolo nella fiction e il rapporto speciale instaurato con Nonno Libero, un personaggio iconico a cui Lino Banfi e i fans sono davvero molto legati.

Lino Banfi: "Ho sofferto la fame"/ "Edwige Fenech? Faccio coming out..."

Eleonora, sorpresa a Lino Banfi dopo 20 anni: succede tutto in diretta

Un vero e proprio tuffo nel passato ad Affari tuoi Formato Famiglia, con Eleonora Cadeddu che per un momento indossa i panni di Annuccia e mostra tutto il suo affetto a Nonno Libero. Lino Banfi le sorride, d’altra parte sono state ben dieci le stagioni dell’amatissima fiction che hanno condiviso anno dopo anno. Tra i protagonisti di Un Medico in Famiglia ci sono appunto Nonno Libero, Maria, Annuccia e Ciccio, peraltro interpretato da Micheal Cadeddu, fratello di Eleonora anche nella vita reale.

