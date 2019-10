Eleonora Cadeddu/ “Dopo Un medico in famiglia continuo a recitare” (Vieni da me)

Grande protagonista della fortunata serie tv Un medico in famiglia, Eleonora Cadeddu oggi ospite a Vieni da me. La giovane attrice, che ha vestito i panni di Annuccia, si è raccontata a tutto tondo: «Sono cresciuta, ho studiato recitazione, studio e insegno teatro ai bambini, ma non si finisce mai di imparare. Vado all’Università e studio lingue, altra mia passione, e nel frattempo faccio mille cose». La giovane, che oggi ha 24 anni, ha raccontato come è entrata a far parte del tv show con Lino Banfi e Lunetta Savino: «Abitavamo a Milano e mia madre faceva un lavoretto part-time: l’hanno chiamata per far fare un provino a mio fratello, che è Ciccio nella serie (Michael Cadeddu, ndr). Io avevo due anni e mi ha portata con sé: fuori dal provino, le hanno detto che ero proprio quello che cercavano».

ELEONORA CADEDDU OSPITE A VIENI DA ME

«Io non studiavo la parte: mio fratello aveva delle battute, di cui ero gelosissima, io giocavo e si inventavano degli escamotage», ha evidenziato Eleonora Cadeddu sulla sua esperienza a Un medico in famiglia, sottolineando: «Non capivo la finzione, per me era come andare dal nonno. Lino Banfi era come un nonno: sapevo che non lo era di sangue, ma era come se fosse uno zio acquisito. Lo chiamavo nonno anche fuori dal set. Avevamo un rapporto fantastico, come se fossi una sua vera nipote». Il momento più bello? «Probabilmente quando abbiamo girato la mia comunione, forse Medico 3 o Medico 4: è stata una giornata tutta dedicata a me». Infine, una battuta sul fratello Michael Cadeddu: «Abita in Germania, fa il fantino: lui ad un certo punto ha lasciato, un addio per sua scelta. Ha capito che non era la sua strada, quello che gli dava felicità era il suo fantino. E’ diventato papà».

