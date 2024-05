Eleonora Caressa, chi è la figlia di Fabio e Benedetta Parodi/ “Pechino Express? Non è stato semplice”

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono i genitori di Eleonora Caressa, la ragazza che si è fatta notare e conoscere dal grande pubblico durante l’esperienza televisiva di Pechino Express. Proprio con il papà ha deciso di mettersi in gioco durante l’undicesima edizione di Pechino Express formando la squadra “padre e figlia”. Un’esperienza bellissima, ma non sono monete le difficoltà come ha raccontato poco dopo la partecipazione a Pechino Express che ha rappresentato il primo viaggio “padre e figlia” da soli. “Non sapevamo cosa aspettarci, ma eravamo certi che ci saremmo sostenuti a vicenda perché nella nostra famiglia lo facciamo sempre” – ha detto Eleonora Caressa che con il papà Fabio Caressa sono stati eliminati durante la sesta puntata del game reality show.

L’avventura di Pechino Express non è stata facile. A confermarlo è proprio Eleonora: “non è stato semplice stare lontano dalla famiglia, ma anche affrontare le sfide e le prove”. Non solo momenti di grande difficoltà, ma tante emozioni come ha rivelato la figlia di Benedetta Parodi: “dormire l’ultima notte all’interno del tempio è stato stupendo”.

Eleonora Caressa a Pechino Express: “bel rapporto padre-figlia con Fabio Caressa”

Eleonora Caressa, la figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, ha vissuto una bellissima esperienza a Pechino Express. Un’avventura che ha condiviso con il papà e che ricorda con grande gioia: ” in gara, quando sei messo a nudo, si vedono le parti più emotive e più intime”. Durante l’esperienza di Pechino Express, infatti, non si sono mai potuti nascondere; anzi ripresi dalle telecamere hanno mostrato il loro lato intimo ed emotivo. “L’ho visto piangione ed emotivo, che si commuove; un lato che di solito tende a non far venir fuori” – ha detto Eleonora parlando del padre Fabio Caressa.

Leo, come viene chiamata dai genitori, ha partecipato per la prima volta ad un programma televisivo. La ragazza, infatti, studia Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano e tra le sue passioni ci sono proprio i viaggi. Una passione che condivide con il papà Fabio Caressa e che l’ha spinta a mettersi in gioco a Pechino Express.











