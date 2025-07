Eleonora Cecere, chi è la showgirl di Non è la Rai che ha ottenuto un successo straordinario negli anni Novanta? Ora fa un lavoro più umile

Chi è Eleonora Cecere: nel 2024 l’esperienza al Grande Fratello

Nel 2024 Eleonora Cecere è stata scelta come concorrente del Grande Fratello, insieme ad altre ex colleghe di “Non è la Rai” nonché sue amiche. Dopo qualche settimana di gioco, dopo aver permesso al pubblico di conoscerla e di scoprire quella che è la sua vita di ora lontana dai riflettori, Eleonora ha deciso di lasciare il gioco. Una decisione presa per tornare alla sua vita di sempre, insieme alle sue amatissime bambine, al marito e al suo nuovo lavoro, che non ha più niente a che vedere con il mondo dello spettacolo.

Chi è Eleonora Cecere: oggi fa un altro lavoro

Nata nel 1978 a Roma, Eleonora Cecere ha legato il suo nome a “Non è la Rai”, il programma di Gianni Boncompagni al quale ha preso parte quando aveva solo 13 anni, scelta personalmente dal grande produttore. Già precedentemente Eleonora aveva partecipato a diversi film come attrice: da piccolina aveva infatti studiato recitazione e il suo esordio nel mondo del cinema era arrivato a soli 9 anni nel dramma “La famiglia”. Poi, finita sotto gli occhi di Gianni Boncompagni, Eleonora Cecere è diventata showgirl di “Non è la Rai”, facendosi notare tra ballo e canto. Diverse, in quegli anni, anche le esperienze tra cinema e teatro, fino all’addio al mondo dello spettacolo.

Eleonora Cecere, più avanti, ha infatti deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia, complice anche la diminuzione delle offerte a lei giunte. Per questo la ex showgirl, dopo essere diventata mamma, ha anche cambiato lavoro. Attualmente lavora per una società di vigilanza a Roma. “È un lavoro di cui sono contenta, anche se certo non era il mio sogno” ha raccontato la Cecere, che da bambina ha cominciato a lavorare nel mondo del cinema, sognando di farlo per tutta la vita. Così, però, non è stato, ma Eleonora non si è persa d’animo e ha cercato un altro lavoro.

