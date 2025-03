Eleonora Cecere e il percorso dopo Non è la Rai: chi è la showgirl

L’abbiamo vista negli ultimi mesi vivere l’esperienza del reality grazie al Grande Fratello, adesso Eleonora Cecere è pronta a raccontarsi nel salotto di Verissimo, dove ripercorrerà il cammino percorso. L’artista già in passato ha colto l’occasione per parlare dei sacrifici della sua carriera, nella quale nessuno le ha mai regalato niente, ma è stato tutto frutto di grandi sacrifici: “Si sudava, e se eri una che non accettava “compromessi strani” era ancora più complicato”.

Parlando della sua carriera ha svelato: “Mi sono sempre dovuta sudare tutto. Ho sempre sostenuto provini dove non ti regalavano mai nulla” ha confessato la showgirl riguardo alla storia della sua vita e la sua professione che come tutte ha nascosto varie insidie. La grande svolta per la carriera di Eleonora Cecere è arrivata grazie a Non è la Rai, che ha garantito un grande successo alla showgirl.

Eleonora Cecere e il Grande Fratello: “Ho lasciato per la famiglia”

Lo scorso novembre, dopo due mesi di percorso nel reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini, Eleonora Cecere ha deciso di lasciare il Grande Fratello, nonostante il successo riscosso fino a quel momento. Alla base della sua decisione ci sarebbero stati dei problemi di famiglia, che hanno portato la donna a optare per la soluzione più complicata, come rivelato a Verissimo di Silvia Toffanin:

“Ho scelto la famiglia perché la famiglia viene prima di tutto. Il nostro lavoro è molto importante, ma quando i figli hanno bisogno di noi dobbiamo correre. Mi sono sentita di fare questa scelta” ha detto riguardo ai suoi cari e quindi anche alle figlie Karole e Marlene. Una vera scelta di cuore, che ha portato Eleonora Cecere a mettere da parte la carriera nonostante la grande opportunità che le è stata concessa.

