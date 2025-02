Chi è l’ex compagna di Federico Chimirri? Il concorrente del Grande Fratello sta facendo molto parlare di sè dopo essere entrato nella casa più spiata d’Italia. Come ha fatto presente anche Alfonso Signorini durante la diretta di giovedì 20 febbraio, il ragazzo è entrato a gamba tesa lasciando da parte la timidezza ma prendendo subito una posizione sulle dinamiche del reality. In puntata il conduttore gli ha fatto una grande sorpresa facendogli incontrare Eleonora, la sua ex compagna.

I due hanno raccontato di essersi conosciuti da giovanissimi, quando lei aveva solo 19 anni. Entrambi si trovavano a Formentera ed è stato un colpo di fulmine che forse li ha condotti a fare “tutto subito”, come si suol dire. Si sono fidanzati, sono andati a vivere insieme dalla mamma di lui e hanno avuto un figlio, il piccolo Romeo che nel 2025 ha compiuto 9 anni. Per quanto riguarda Eleonora, Federico Chimirri ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo su di lei, tanto che non aveva mai fatto il suo nome durante il programma e nel suo passato.

Grande Fratello, Eleonora entra in casa e abbraccia Federico Chimirri: “Sei bellissimo”

Un bellissimo esempio di famiglia quello visto al Grande Fratello durante la puntata di giovedì 20 febbraio. A sorpresa è entrata Eleonora, ex compagna di Federico Chimirri. Di lei non si sa molto, se non che è estremamente legata al gieffino nonostante la vita li abbia condotti su strade diverse. Del resto si erano conosciuti quando erano ancora molto giovani, e hanno imparato a rispettare la loro vita con un figlio, rimanendo ancora oggi più legati che mai.

Entrando al Grande Fratello, Eleonora ha subito abbracciato l’ex compagno: “Sei bellissimo“, gli ha detto in tono affettuoso. I due hanno poi raccontato la loro vita ad Alfonso Signorini e in studio si sono commossi tutti, compreso il conduttore e Cesara Buonamici con Beatrice Luzzi.

