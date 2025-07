Era sposato da più di trent’anni Aldo Moro quando fu rapito, imprigionato, e ucciso dalle brigate rosse. Il deputato nel 1945 era convolato a nozze con Eleonora Chiavarelli, nata nel 1915: la donna è diventata la moglie di Aldo Moro nel 1945. Nel corso del loro matrimonio, durato trent’anni e più, i due hanno avuto quattro figli.

Sono nati in quegli anni Maria Fida, Anna, Agnese e Giovanni, bambini molto amati dal leader della Dc. Molto riservata, anche per rispetto del ruolo istituzionale ricoperto dal marito, da sempre nel mondo della politica, proprio Eleonora Chiavarelli ricevette una lettera di Aldo Moro. La missiva fu repitata alla moglie solamente pochi giorni prima della morte dell’uomo. Il deputato scrisse infatti alla sua amata moglie per accomiatarsi da lei e dai suoi amati quattro figli, prima di morire.

“Per il futuro c’è in questo momento una tenerezza infinita per voi, il ricordo di tutti e di ciascuno, un amore grande, grande carico di ricordi apparentemente insignificanti e in realtà preziosi – si legge nella lettera di Aldo Moro del 1948 – Uniti nel mio ricordo vivete insieme. Mi parrà di essere tra voi” chiede ancora il deputato, che pochi giorni dopo sarebbe stato ucciso.

Eleonora Chiavarelli, chi era la moglie di Aldo Moro: l’addio nel 2010

Eleonora Chiavarelli è morta nel 2010, a quasi 95 anni, trent’anni e più dopo il marito. Come ricordò Giorgio Napolitano dopo la morte della vedova Moro, Eleonora, che il marito chiamava “Noretta”, portò avanti l’eredità del marito, che provò in ogni modo a salvare nei quasi due mesi di prigionia, tentando con il dialogo con le forze politiche ed ecclesiastiche. Noretta Chiavarelli, infatti, provò in ogni maniera a cercare suo marito Aldo Moro e portarlo alla libertà.

Un qualcosa che purtroppo non avvenne. Ad Eleonora, che sopravvisse altri trent’anni e più, rimasero solamente quelle parole scritte nere su bianco pochi giorni prima di essere ucciso. Un ultimo messaggio d’amore nei suoi confronti e verso i quattro figli avuti proprio con la sua amata moglie.