Eleonora Daniele/ A Domenica In per l’Oroscopo di Paolo Fox: per Giulio Tassoni e Carlotta, che anno sarà?

Eleonora Daniele tra gli ospiti di Domenica In di Mara Venier: la conduttrice di “Storie Italiane” in collegamento per scoprire le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per il 2021. Un nuovo anno che la conduttrice è pronta a raccontare nel programma “Storie Italiane” che conduce con grande successo da sette anni. Intanto in occasione del Natale la Daniele ha voluto condividere con tutti i suoi fan un tenerissimo scatto di famiglia. La conduttrice, infatti, ha pubblicato una foto in compagnia della figlia Carlotta che, proprio nel giorno di Natale, ha festeggiato sette mesi dalla nascita.

Uno scatto che esprime tutto l’amore e la felicità della conduttrice che ha accompagnato la foto con una didascalia: “auguri felici a tutti di Buon Natale da me e Carlotta” con tanto di hashtag “il suo primo Natale”.

Eleonora Daniele: il ritorno a Storie Italiane

Uno scatto quello di Eleonora Daniele che, manco a dirlo, ha conquistato tutti i suoi fan e colleghi che hanno ricambiato gli auguri con like e commenti. La nascita di Carlotta ha sicuramente cambiato la vita della Daniele che a settembre 2019 si è sposata con il compagno Giulio Tassoni. Poi l’annuncio della gravidanza annunciata in diretta televisiva dalla conduttrice: “mi chiedete sui social se sono incinta e volevo essere io a dirlo. Sì, sono incinta. Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione. Per me era un grande desiderio che sta diventando realtà”.

Nove mesi dopo l’annuncio della nascita che la Daniele ha fatto sui social: “eccoti qui amore mio. È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita. Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto”. Ricordiamo che Eleonora Daniele è pronta a tornare



