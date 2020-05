Eleonora Daniele “Carlotta diventerà canterina”/ Clizia Fornasier “Hai la bellezza..”

Pubblicità

In collegamento a Storie Italiane vi era la coppia di artisti formata dall’attrice Clizia Fornasier e dal cantante Attilio Fontana. I due si sono conosciuti durante l’edizione del 2013 del programma “Tale e Quale Show” e da allora non si sono più lasciati, facendo anche due figli. Presto si sposeranno, quando l’epidemia da coronavirus passerà, e poi sembrerebbe essere in programma un terzo figlio, come svelato dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, in collegamento: “Sono una delle coppie più belle del mondo – ha detto il collega giornalista in diretta tv – si sono “proprio incontrati” i ragazzi, e adesso mi dicono vi sarebbe anche il progetto di una bambina. Loro ci hanno regolato una grande emozione, e penso che questa canzone rimarrà”. Alessi ha fatto riferimento alla canzone che i due hanno realizzato in questo periodo di pandemia dal titolo “Bellissima”, un brano per cui è stata realizzata anche una clip, con le immagini della loro famiglia.

ELEONORA DANIELE E CLIZIA FORNASIER: IL SIPARIETTO SULLA BELLEZZA

“Al terzo figlio ci stiamo lavorando? Senza fretta – risponde con il sorriso Fontana, che poi ha parlato della canzone – era un modo per cercare di raccontare il bello, fare la classifica delle cose belle di questo periodo. Abbiamo raccolto le immagini che mi erano rimaste prima che esplodesse il telefono, e ci ha emozionato perchè questo tempo ci ha servito per riflettere un po’”. Quindi ha preso la parola Clizia, che si è rivolta così ad Eleonora Daniele: “Terzo figlio? Cerchiamo di non lavorarci troppo (ride ndr). Ci hanno chiuso in casa – ha proseguito riferendosi all’isolamento – ci hanno lasciato in mano il “panetto” delle nostre vite e quindi abbiamo dovuto fare qualcosa che la vita frenetica ci fa dimenticare”. Prima di salutarsi, poi, un dolce scambio di battute con la padrona di casa: “Buona bellezza a te Eleonora che ce l’hai dentro con Carlotta”, e lei ha replicato, scherzando: “Diventerà canterina anche lei”.



