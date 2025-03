Nata a Padova nel 1976, Eleonora Daniele ha cominciato la sua carriera nel mondo della tv nel 2001, nel programma “La sai l’ultima?” su Canale 5. L’anno successivo la giornalista ha preso parte al Grande Fratello, venendo eliminata nel corso della decima puntata. All’epoca non era ancora un personaggio tv: dopo la maturità classica aveva deciso di iniziare a lavorare e all’epoca era impiegata in banca ma allo stesso tempo svolgeva l’attività di attrice partecipando a qualche spettacolo teatrale. Eleonora Daniele, dopo l’esperienza al Grande Fratello, nel 2002 ha debuttato nel mondo della tv con la serie “La squadra”, su Rai 3. Ha poi preso parte a “Un posto al sole” e negli stessi anni ha cominciato a condurre i primi programmi, intervallando l’attività di conduttrice con quella da attrice.

Nel settembre del 2004 è arrivata per lei l’occasione di prendere in mano le redini di Unomattina. Ancora giovanissima, si è trovata dunque proiettata nel mondo dei grandi programmi di intrattenimento. Fino alla stagione 2010/2011 ha condotto appunto Unomattina, per poi intraprendere anche un percorso accademico. Nel 2013 si è infatti laureata in scienze della comunicazione alla LUMSA ed è diventata giornalista. Più avanti ha proseguito nella sua carriera da conduttrice guidando Storie Italiane, che conduce dalla stagione 2017-2018.

Come raccontato proprio da Eleonora Daniele, la sua non è stata un’adolescenza semplice. Per via del suo aspetto fisico, infatti, è stata presa in giro dai compagni di scuola e il bullismo ha lasciato dei segni importanti su di lei, che solamente intorno ai 17 anni ha visto il suo corpo cambiare e diventare quello di una donna. “Da bambina ero alta e secca secca, timidissima, a scuola mi prendevano in giro e mi chiamavano alicetta oppure Olivia, come l’amica di Braccio di Ferro” ha raccontato la giornalista Eleonora Daniele.