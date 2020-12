Eleonora Daniele commossa in diretta tv/ Piange per mamme Foggia “Quante battaglie”

Si è commossa in diretta televisiva Eleonora Daniele, annunciando il servizio di alcune mamme di Foggia che attendono una casa dignitosa per se stesse e i propri figli e mariti/compagni. “E’ un esercito di mamme – le parole della conduttrice – mi sto commuovendo a vedervi, quanto abbiamo combattuto assieme. Sono mamme che stanno combattendo, 32 famiglie dell’ex distretto militare di via San Severo, che hanno visto sfumato il sogno di vivere una casa dignitosa. Le due società che avrebbero garantito loro il contratto di locazione si sono tirate indietro inspiegabilmente”. Carla Lombardi, inviata di Storie Italiane, in collegamento proprio a Foggia: “Ci sono mamme che stanno lottando da anni, in questo momento pensate come stanno: avevano assicurato di trascorrere un Natale dignitoso per la prima volta dopo anni, poi all’ultimo questo accordo è saltato, pensate la delusione di persone che vivono in situazioni davvero disastrose”.

ELEONORA DANIELE PIANGE IN DIRETTA TV: MAMME DISPERATE A FOGGIA

Carla Lombardi ha aggiunto: “Comuni e costruttori non si sono più messi d’accordo, ognuno avrà le sue ragioni ma l’accordo è saltato. Il sindaco ha chiesto di aiutare queste famiglie chiunque potesse, perchè vivino in situazioni disastrate”. Queste famiglie avrebbero dovuto entrare in 32 appartamenti rientrando in emergenza abitativa: le loro case sono pericolanti, con muffa, piove dentro, fatiscenti, e soprattutto, hanno diritto a questi alloggi essendo in graduatoria appunto per le abitazioni popolari: “C’è chi si allaga, chi va in ospedale che sta male, è una situazione sconvolgente, raccogliamo l’acqua, cade l’intonaco”, “Io ho l’artrite da testa ai piedi e problemi ai polmoni, sono 21 anni che sto qui e dovevamo stare quindici giorni”, sono i racconti di alcune mamme disperate riportati dal programma Storie Italiane. “Speravamo in queste case – concludono – siamo rimasti delusi”. Eleonora Daniele ha invitato Antonella Clerici a lottare insieme per questa causa.



