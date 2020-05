Eleonora Daniele, commossa per le mamme di San Severo/ “Non mi fate piangere”

Pubblicità

Nuovo momento di commozione per la regina della televisione mattutina, Eleonora Daniele. In diretta durante la puntata odierna del suo fortunato programma, Storie Italiane, in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì su Rai Uno, la padrona di casa è tornata a commuoversi a seguito di una storia che ha avuto un lietissimo fine. “Non mi fare piangere”, si è rivolta così l’ex concorrente del Grande Fratello, ricordiamo, in dolce attesa di Carlotta, quando alcune mamme di San Severo, in provincia di Lecce, hanno voluto ringraziarla: “Un grande ringraziamento Eleonora – le loro parole – a nome di tutte le mamme qui presenti”. Dopo anni passati nei container fra caldo, sporcizia, insetti (pochi giorni fa sempre a Storie Italiane si raccontava di bambini sommersi da blatte), queste persone possono tornare finalmente a vivere in maniera dignitosa, visto che il comune ha trovato dei nuovi alloggi per loro.

ELEONORA DANIELE: “DUE STORIE DI GRANDE DIGNITA’”

In collegamento, anche una signora di Ladispoli, anch’essa costretta a vivere in una roulotte, dopo una vita difficoltosa, e che come le “colleghi” pugliesi, potrà a breve tornare ad avere un tetto sopra la testa, come confermato anche dall’assessore comunale in diretta tv. Eleonora Daniele, prima della commozione finale dopo i ringraziamenti, aveva descritto così le donne protagoniste di queste due storie lontane ma così simili: “San severo e Ladispoli, storie di persone che hanno subito per anni ingiustizie e condiviso con le famiglie storie di grande disagio ma anche storie di grande dignità perchè la dignità che hanno queste persone è da insegnare a molti di noi. un esempio di persone che non hanno di che vivere ma che continuano a lottare. Un’immagine di un’Italia di forza, di coraggio che resiste e che ha bisogno di essere ascoltata. a volte la tv racconta storie ma a volte queste storie vengono apprese dall’amministrazione, e questo è anche servizio pubblico”.



