Eleonora Daniele confermata a Storie Italiane/ Ritorno a settembre: la conduttrice…

Eleonora Daniele è ormai un volto amatissimo della televisione italiana. La conduttrice, da anni, fa compagnia al pubblico di Raiuno con Storie Italiane che, dal lunedì al venerdì, racconta storie di cronaca e di attualità aiutando le persone in difficoltà. Un programma molto seguito e che regala ascolti alti alla prima rete della Rai. Secondo alcuni rumors, Eleonora Daniele sarebbe stata sostituita alla conduzione del programma, ma non è affatto così. Come fa sapere Libero Quotidiano, infatti, la Daniele è già stata confermata alla guida del programma che tornerà in tv a settembre. In tutti questi anni, la Daniele è riuscita a portare in alto la trasmissione incollando davanti ai teleschermi tanti ascoltatori e portando a casa importanti riconoscimenti dal MoiGe, Movimento Genitori che l’ha definito un programma di qualità.

Eleonora Daniele in vacanza:

Diventata mamma il 25 maggio 2020 della piccola Carlotta, Eleonora Daniele è tornata al timone di Storie Italiane a settembre e anche nella prossima stagione televisiva sarà ancora lei a raccontare i fatti di cronaca e di attualità della società italiana. Anche durante la gravidanza, la Daniele non ha mai rinunciato al suo lavoro andando in onda fino al nono mese. Conclusa l’attuale stagione, la conduttrice si godrà le meritate vacanze dedicandosi totalmente alla figlia Carlotta e al marito Giulio. Il prossimo 13 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Storie Italiane, la Daniele sarà regolarmente al suo posto, pronta per raccontare nuove storie e per fare informazione. Nessun cambiamento, dunque, per uno dei programmi Rai più seguiti.

