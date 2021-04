Eleonora Daniele/ Dalle nozze con l’imprenditore Giulio Tassoni alla nascita della figlia Carlotta

C’è anche Eleonora Daniele, tra gli ospiti della nuova puntata di Canzone segreta, il varietà condotto da Serena Rossi in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. Per Eleonora si attendono sorprese da parte della sua famiglia, dei colleghi e degli amici di sempre: non si hanno dettagli più specifici su cosa avverrà nel concreto questa sera, ma c’è da aspettarsi che gli autori del programma riescano a far emergere un lato inedito della nota conduttrice protagonista tutti i giorni in tv all’interno del talk show Storie italiane. Eleonora vanta nel suo curriculum una laurea in scienze della comunicazione ottenuta alla Lumsa diversi anni fa, oltre a una breve esperienza allo sportello bancario dove sognava di lavorare per il resto della sua vita. In particolare, la Daniele voleva diventare consulente finanziaria. “Mi era sempre piaciuto il marketing”, si legge nelle sue dichiarazioni riportate da Io donna, “arrivare in televisione è stato come seguire un’onda imprevista, una corrente che mi ha portato fin qui. Probabilmente ero destinata a questo mestiere, ma non è escluso che domani decida di cambiare e scelga di fare altro nella vita…”.

Eleonora Daniele tra lavoro e vita privata

Per il momento, comunque, Eleonora Daniele rimane ben salda su quella poltrona di conduttrice di cui è ormai proprietaria da circa 8 anni. A parte qualche breve incursione nel mondo del cinema, la Daniele ha sempre lavorato prevalentemente in tv, comparendo in video soprattutto nella fascia mattutina di Rai1. Il 25 maggio 2020 è nata la sua prima figlia Carlotta, avuta dalle nozze con l’imprenditore Giulio Tassoni. “In realtà è successo tutto molto velocemente. Avevo già avuto le prime contrazioni di preparazione, ma Carlotta doveva nascere a giugno”, ha rivelato Eleonora a seguito del lieto evento. Diventare mamma è stata l’emozione più grande della sua vita, e la conduttrice ha voluto condividerla raccontando dettagliatamente ‘com’è andata’.

Eleonora Daniele racconta la nascita di sua figlia Carlotta

“Purtroppo quel giorno si era messa storta, con la testolina a destra, per cui il ginecologo mi ha detto che sarebbe stato meglio farla nascere subito”, confida ancora nell’intervista. Per Eleonora Daniele è stata un’esperienza dolorosa e al tempo stesso bellissima: “Il cesareo e chiaramente il post operazione è più complesso rispetto ad un parto naturale. Dovevo partorire a giugno, invece Carlotta è nata il 25 maggio, anniversario della nascita di Padre Pio. Il post operazione è ancora un po’ doloroso, ma l’arrivo di Carlotta ripaga ogni tipo di dolore”. Già in primavera, durante il lockdown, Eleonora aveva dato un resoconto della sua gravidanza: “Le parlo continuamente e da come risponde sento che nascerà già forte. Un giorno le racconterò del tempo strano in cui è nata e le insegnerò ad essere sempre forte e coraggiosa davanti a tutte le difficoltà. Le trasmetterò l’amore per la vita, l’unico strumento che puoi dare a tuo figlio per resistere ed essere felice”.

