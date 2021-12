Eleonora Daniele è incinta?/ Le foto di Gente: pancino sospetto sotto la pelliccia

Eleonora Daniele: secondo figlio in arrivo?

Eleonora Daniele, conduttrice di Storia Italiane, è diventata mamma per la prima volta a 44 anni. A maggio 2020 è nata la figlia Carlotta, nata dal matrimonio con l’imprenditore Giulio Tassoni, sposato nel 2019. La ex gieffina non ha mai nascosto il desiderio di allargare ulteriormente la famigli: “Io e Giulio vorremmo un altro figlio. Ma sarà il Cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza”, ha affermato in un’intervista a Di Più. Il settimanale Gente ha sorpreso la conduttrice veneta per le strade di Roma insieme al marito e alla figlia. A colpire un pancino sospetto sotto la pelliccia. Secondo il magazine Eleonora Daniele potrebbe “celare un dolce segreto”. La conduttrice di Storie Italiane aspetta il secondo figlio? Difficile a dirsi con certezza, nonostante la lente di ingrandimento di Gente.

Eleonora Daniele: la prima maternità a 44 anni

Eleonora Daniele è rimasta incinta in modo naturale, dopo qualche mese dal matrimonio con Giulio Tassoni a settembre 2019: “È da un paio d’anni che cercavo un bimbo e non era scontato che riuscissi a realizzare il mio desiderio visto che avevo superato i 40 anni. Eppure non mi sono mai lasciata assalire dall’ansia dell’età”, aveva racconto sul settimanale Gente durante la gravidanza. E aveva aggiunto: “Ci credevo, lo speravo, ma più il tempo passava e più la vedevo difficile. Poi, però, quando ero più serena, sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto”. Oggi la prima figlia Carlotta ha un anno e mezzo e fa correre mamma e papà: è arrivato il momento di allargare ulteriormente la famiglia Tassoni?

