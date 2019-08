Eleonora Daniele e Maria Antonietta/ Preghiera per l’amica bruciata dall’ex marito

Già lo scorso luglio Eleonora Daniele pregava per l’amica Maria Antonietta Rositani. Per donna 42enne ancora ricoverata dopo che l’ex marito, Ciro Russo, ha tentato di ucciderla dandole fuoco, un peggioramento delle condizioni di salute e tanti messaggi di solidarietà e affetto. La conduttrice, ha raccontato l’atroce vicenda nel corso di Storie Italiane su Rai1, rimanendone particolarmente colpita. “Ancora ricordo questa tenda che ti separava da noi e da quella giustizia che non ti ha tutelata”, ha esordito Eleonora Daniele nel messaggio per la calabrese. “Stai lottando in queste ore tra la vita e la morte, come una leonessa. Io posso solo dire che le preghiere di tutti noi e della nostra redazione si uniscono a quelle della tua famiglia, perché non è giusto. Non è giusto che a lottare siano le persone come te: :anime speciali che non meritano di soffrire così. Non è giusto che quell’uomo miserabile possa vincere su una mamma meravigliosa come sei tu. Non è giusto. È un grido disperato al cielo che ti salvi la vita. Perché tutto questo è maledettamente triste”, ha scritto la conduttrice.

Eleonora Daniele, il messaggio di auguri per l’amica Maria Antonietta Rositani

Lo scorso luglio, il messaggio di Eleonora Daniele proseguiva: “Siamo tutti con te e oggi starò in silenzio pensando solo a quei medici eroi che stanno cercando di salvarti la vita. C’è la rabbia, il dolore, le preghiere. Quelle tante, tante. A volte sembrano unica soluzione che ci dia una speranza”, ha aggiunto per poi concludere: “Forza amica mia Forza. Non mollare. Fallo per tutte quelle donne che hanno bisogno di te. Fallo per risvegliare una giustizia che ancora è lenta a capire che gli interventi sugli uomini malvagi devono essere più efficaci. Fallo per insegnarci a guardare attraverso i tuoi occhi”. Maria Antonietta Rositani ancora oggi lotta, con tutte le sue forze. La conduttrice, ha condiviso proprio alcune ore addietro, un pensiero per farle gli auguri: “Buon compleanno Maria Antonietta Rositani, so quanto stai soffrendo e quanto la tua famiglia ti stia accanto in un’estate fatta di continue operazioni e di incertezze di dolore e di speranza, di preghiere e di silenzi. Un martirio quello che stai vivendo. Ma solo chi ha l’amore nel cuore può lottare e vincere”.





