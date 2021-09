Eleonora Daniele: “Ecco quanti kg ho perso”/ “Essere mamma di Carlotta è fantastico”

Eleonora Daniele tornerà in onda il 13 settembre con la nuova stagione di Storie Italiane. Prima del ritorno in tv si gode gli ultimi giorni di vacanza con la sua piccola Carlotta, nata a maggio 2020 e che le ha cambiato totalmente la vita. Da quando è nata, le priorità di Eleonora Daniele sono totalmente cambiate. Dopo aver cominciato a sentire il desiderio di diventare mamma, ha realizzato il suo sogno poco più di un anno fa. Sono stati mesi intensi e molto emozionanti quelli vissuti dalla conduttrice che ha raggiunto il picco quando Carlotta l’ha chiamata per la prima volta mamma.

Charlene di Monaco di nuovo in ospedale/ Collasso per la moglie del Principe Alberto

“Mi seguiva con lo sguardo e un istante prima che varcassi la porta di casa ha scandito bene ‘Mamma’” – ha raccontato al settimanale Gente per voi svelare quella che è stata la sua reazione – “Ma ho avuto una reazione interiore immensa – racconta -. Quasi avessi dentro di me un vulcano che stava per esplodere. Non vedi ancora la lava, ma ne avverti il calore dirompente”.

Giulia Ottonello, lo sfogo dell'ex Amici sui social/ "Non è facile per me..."

Eleonora Daniele: come ha perso i kg presi in gravidanza

Bellissima e in splendida forma, per Eleonora Daniele, quella conclusa è stata un’estate magica. Trascorrere il tempo con la propria famiglia le ha permesso di rigenerarsi per affrontare la nuova stagione televisiva. Nel corso dell’intervista rilasciata a Gente, inoltre, ha parlato anche del suo stato di forma svelando di aver perso parte dei 20 kg presi in gravidanza subito dopo il parto.

La conduttrice, inoltre, ha spiegato di aver perso altri 11 kg da gennaio ad oggi seguendo un’alimentazione sana e limitandosi nei dolci e allenandosi. Il risultato è un’Eleonora Daniele bellissima e raggiante.

Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sono sposati/ Da Amici all'altare: "Per sempre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA