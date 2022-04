Eleonora Daniele gela Orso Maria Guerrini/ “Non mi è piaciuto quello che hai detto”

Momenti di tensione a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nella mattinata di mercoledì 20 aprile 2022, tra Eleonora Daniele, conduttrice, e l’attore Orso Maria Guerrini. L’uomo era presente in studio per raccontare il suo amore passato con Catherine Spaak. A un certo punto, la presentatrice gli ha chiesto cosa fosse accaduto nella sua esistenza al termine della relazione e Orso Maria Guerrini ha risposto: “Dopo l’amore con Catherine Spaak, ho conosciuto la mia attuale moglie, che è molto più giovane di me (Cristina Sebastianelli, ndr). L’ho sposata nel 2011, perché c’erano i venti della legge anti-badanti. C’erano scuole in Svizzera che insegnavano alle donne dell’Est a circuire gli uomini…”.

ELEONORA DANIELE VS ORSO MARIA GUERRINI: “VORREI ALLONTANARMI DA QUESTA COSA CHE TU HAI DETTO”

Dopo avere udito tali parole, Eleonora Daniele, con tono pacato ma deciso, ha replicato a Orso Maria Guerrini, dicendo: “Non mi è piaciuta molto l’affermazione sulle donne dell’Est, anche per via del momento particolare che stiamo vivendo e che riguarda proprio l’Est Europa. Vorrei possibilmente anche allontanarmi da questa cosa che tu hai detto. Lo faccio come un inciso della mia professione, del mondo che vivo e che lotta in difesa del mondo delle donne”.

