ELEONORA DANIELE HA PARTORITO/ E’ mamma! Nata Carlotta, figlia di Giulio Tassoni

Eleonora Daniele è diventata mamma. La conduttrice di Storie Italiane aveva deciso di lasciare momentaneamente il suo ruolo in attesa di portare a termine la gravidanza e nella giornata di lunedì 25 maggio 2020 è nata la piccola Carlotta, primogenita della Daniele e del suo marito Giulio Tassoni, sposato da pochi mesi ma suo compagno storico da molto tempo. A dare il lieto annuncio è stata Mara Venier, che sui social ha pubblicato una sua foto con Eleonora Daniele, porgendo le sue congratulazioni per la nascita della bimba e confermando il rapporto di affetto e stima tra condutrici: “Evviva… Ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina”, questo il messaggio postato da Mara Venier che di fatto ha confermato al grande pubblico la nascita di Carlotta, che era comunque nell’aria visto che Eleonora Daniele aveva tenuto informati i suoi fans sull’ormai prossimo termine della sua gravidanza.

ELEONORA DANIELE HA PARTORITO, LA RAI AGGIUSTA IL PALINSESTO

Infatti Eleonora Daniele aveva comunicato a gennaio la novità, annunciando di essere in dolce attesa al termine di una puntata del suo show Storie Italiane. Una notizia che era stata accolta con grande gioia dai telespettatori e dai fans, a fine maggio era arrivato ormai il tempo della nascita, secondo alcuni rumors, nel primo pomeriggio di lunedì la conduttrice sarebbe entrata in travaglio per essere prontamente ricoverata in una clinica romana. Ovviamente per venire incontro all’assenza momentanea di Eleonora Daniele la Rai ha aggiustato il suo palinsesto per martedì 26 maggio, per coprire lo spazio lasciato vacante da Eleonora: al posto di Storie Italiane, che non andrà in onda, verrà trasmesso Unomattina. Alle 11:30, il programma darà spazio a La Prova del Cuoco, che inizierà con mezz’ora d’anticipo. La Daniele aveva deciso di lasciare in anticipo “Storie Italiane” per prepararsi al parto nel migliore dei modi, come aveva dichiarato a Panorama: “Finisco due giorni prima della conclusione naturale del programma, che ha sempre concluso a fine maggio. Mi prendo qualche momento di riposo per godermi gli ultimi giorni di gravidanza e lascio il testimone al mio amico e collega Marco Liorni“. La piccola Carlotta ha anticipato i piani



