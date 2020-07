Eleonora Daniele “Ho cercato di tutelare mia figlia Carlotta”/ “Non mi sono arresa..”

Pronta ad andare in onda fino alla fine, nonostante il Coronavirus e nonostante il pancione, chi meglio di Eleonora Daniele può rappresentare al meglio la “Tv ai tempi della Pandemia” ed è stata sicuramente l’ospite più interessante del programma di Franco di Mare. Il giornalista racconta il dietro le quinte di un momento grave che ha scosso gli italiani e il mondo intero e lo fa con gli occhi di alcuni volti noti del cinema, della politica, della musica e chi meglio della conduttrice di Storie Italiane può raccontare un momento che ha vissuto dal di dentro, come combattiva leonessa al timone del suo programma, e come futura mamma in un mondo quasi apocalittico. Le sue immagini con il pancione in tv quando dal suo studio prima spariva il pubblico e poi anche gli ospiti, hanno fatto il giro del web e oggi lei li racconta al cospetto di Franco di Mare parlando della sua speranza e delle sue paure.

ELEONORA DANIELE, LEONESSA DAVANTI E DIETRO LE QUINTE IN PIENA PANDEMIA

In particolare, Eleonora Daniele confida: “Sono stati mesi intensi e forti. Non ho mai avuto paura, non mi sono mai sentita in difficoltà. Ho pensato che potessi fare una camminata – non velocissima – ma arrivando con i miei passi all’obiettivo. Forse era Carlotta che mi trasmetteva questo”. La conduttrice ricorda quando dal suo studio pian piano sono spariti tutti in piena emergenza e per una questione di tutela che non riguarda solo lei ma anche la sua bambina, la piccola Carlotta: “In questo è stata molto brava la Rai: ero tutelata due volte. C’era anche Carlotta da tutelare”. Quello che è certo è che Eleonora Daniele non si è arresa né come conduttrice e né come futura mamma e da settembre la vedremo di nuovo in trincea al comando di Storie Italiane, una delle poche conferme dei palinsesti di mamma Rai.



© RIPRODUZIONE RISERVATA