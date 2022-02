Eleonora Daniele/ Il sogno col marito Giulio Tassoni: “Vorremmo un altro figlio”

È un altro amato volto della Rai a mettersi in gioco nella nuova puntata dei Soliti Ignoti, lo show di Amadeus in onda nel preserale di Rai 1: Eleonora Daniele. La nota conduttrice cercherà di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Eleonora Daniele è sicuramente uno dei volti più amati della Rai, è per questo che sono in tanti ad essere interessati anche alla sua vita privata.

Parlando della sua vita amorosa, ricordiamo che la conduttrice è legata a Giulio Tassoni. I due sono stati fidanzati circa 16 anni prima di convolare a nozze. Il loro matrimonio è stato celebrato a Roma, a metà settembre 2020, nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Con grande gioia poco tempo dopo è arrivato per la coppia il primo figlio, una bambina di nome Carlotta, che a maggio compirà due anni.

Eleonora Daniele è innamoratissima della sua famiglia, un concetto per lei così bello da volerla allargare ulteriormente. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, la conduttrice ha parlato di maternità, dichiarando: “Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te”. La Daniele ha inoltre rivelato il grande desiderio di diventare madre anche una seconda volta: “Io e Giulio vorremmo un altro figlio. Ma sarà il Cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza.”

