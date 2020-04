Eleonora Daniele/ “Istinto materno da quando morì mio fratello Luigi, il parto…”

Ancora poche settimane poi Eleonora Daniele, ex concorrente del Grande Fratello e conduttrice da anni di Rai Uno, partorirà la sua primogenita Camilla. Una Daniele incinta per la prima volta dopo i quarant’anni, dopo che è sopraggiunto l’istinto materno a causa di un evento drammatico della sua vita, la scomparsa del fratello Luigi: “Mio fratello Luigi diventa adolescente e io mi ritrovo a 10 anni a occuparmi di lui – ha raccontato la padrona di casa di Storie Italiane, parlando al giornale Diva e Donne – visto che mia madre lavorava e le mie sorelle erano fuori. Sono diventata il genitore di mio fratello, ma anche dei miei stessi genitori, nel senso di aiutarli e sostenerli”. Una volta che il fratello è venuto a mancare, probabilmente la Daniele si è sentita più libera, e vogliosa di dare una svolta alla sua vita, anche perchè nel contempo aveva maturato un’esperienza “da mamma” non indifferente.

ELEONORA DANIELE: “HO PAURA SOLO DEL PARTO”

“Il concetto di madre-figlio – ha proseguito la Daniele – l’ho elaborato solo 30 anni dopo, quando Luigi è mancato. Come se mi fossi svegliata di colpo. Ero stata madre e ora non lo ero più. Non potevo più esserlo. Un cordone ombelicale reciso. Mai avuto prima – ha proseguito – il cosiddetto istinto materno ma, dopo i quarant’anni e la scomparsa di Luigi, ho iniziato a desiderare fortemente un figlio. Dentro di me s’era creato un vuoto, una mancanza”. Eleonora ha deciso di proseguire il suo impegno a Storie Italiane, andando in onda tutte le mattine nonostante l’epidemia da coronavirus, e nonostante la gravidanza. Ma la stessa ha spiegato di non essere preoccupato di quanto sta accadendo, l’unica cosa che la spaventa è il momento del parto: “È l’unica cosa che mi spaventa. Non voglio vedere, non voglio sapere come avviene”.



