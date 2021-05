Eleonora Daniele Lascia la tv?/ “In futuro farò la psicologa”, intanto sogna un altro figlio

Eleonora Daniele, mamma da un anno di Carlotta, la sua prima figlia, è tra gli ospiti della finale dello Zecchino d’Oro, il festival musicale dedicato ai bambini in onda oggi a partire dalle 17.20 su Rai1. Dopo diverso tempo trascorso con Carlotta, Eleonora è diventata abbastanza brava con i più piccoli, tanto che adesso sogna di regalare un fratellino o una sorellina alla sua primogenita. Inizialmente, la conduttrice aveva lasciato intendere che la cosa fosse difficile per via della sua età avanzata, ma adesso sembrerebbe esserci una speranza: è quanto rivela in un’intervista rilasciata nelle scorse settimane a Diva e Donna, in cui parla approfonditamente della sua vita da mamma e dei suoi progetti per il futuro. Come pure del rapporto con suo marito Giulio Tassoni, che in questi mesi le è stato molto vicino: “È stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando Carlotta non dormiva”, specifica Eleonora. “La prendeva in braccio – prosegue – e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato”.

A detta di Eleonora Daniele, il mestiere di mamma si impara giorno per giorno. Rispetto ai primi mesi, infatti, oggi si sente molto più sicura e soprattutto responsabile: “Ho messo da parte i miei piccoli egoismi. Mi è venuto facile, sono una donna generosa. Le ho dedicato dal primo giorno una parte di me e del mio tempo”. Come sappiamo, Eleonora Daniele va in onda tutti i giorni su Rai1 con il programma Storie italiane, ma nel suo futuro potrebbe non esserci più spazio per la conduzione. “Da grande farò la psicologa, mi sono iscritta di nuovo all’università dopo la mia prima laurea in Comunicazione”, ha annunciato ancora nell’intervista. “Sono al secondo anno”, dice. “Una vita parallela? No, una vita futura”.

In questo periodo, Eleonora Daniele sta riflettendo seriamente sul suo futuro e – sembrerebbe – sull’opportunità di cambiare lavoro. “Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta”, ha dichiarato Eleonora, “da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma”. L’annuncio della conduttrice arriva in maniera inaspettata, anche se si tratta solo di un’intenzione manifestata in forma di confidenza e ancora tutta da confermare.

