Eleonora Daniele “Mi sono spaventata”/ Incidente in diretta per ragazzo troupe Rai

Piccolo spavento in diretta tv per la conduttrice di Storie Italiane, programma di Rai Uno in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì, Eleonora Daniele. La puntata odierna si è aperta con un collegamento presso la stazione dei treni di Roma Tiburtina. Ad un certo punto la Daniele, che ricordiamo è in dolce attesa (dovrebbe partorire la sua Carlotta il prossimo mese di maggio), ha detto all’inviato, Maurizio Ricordari “Mi sono spaventata, cosa è successo?”. Non è ben chiaro cosa sia realmente accaduto ma sembra che un ragazzo della troupe Rai abbia subito un malore, un leggero mancamento, o magari un piccolo incidente. Lo stesso inviato ha rassicurato Eleonora Daniele dicendole “No tutto a posto, è un nostro operatore”, per poi aggiungere “probabilmente un po’ di caldo”. “Emergenza” rientrata quindi, con il servizio che è poi proseguito come da copione. Da diversi giorni, da quando più o meno è scoppiata l’epidemia da coronavirus, il programma Storie Italiane è in collegamento dalla stazione romana, per testimoniare la situazione in cui stanno vivendo in questo periodo gli homeless, i senza tetto, persone fra le più esposte in questo periodo. Ieri, ad esempio, si è assistito in diretta ad un giovane immigrato che è stato costretto ad un ricovero in ospedale per via di un problema serio al piede. Anche in quel caso, nulla di allarmante, e la situazione si è risolta in poco tempo grazie al tempestivo intervento degli uomini del 118, sempre presenti in stazione.



