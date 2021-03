Eleonora Daniele, miracolo Storie Italiane/ “Bimbi ‘salvi’, Aifa approva farmaco Sma”

Un vero e proprio miracolo realizzato anche grazie alla trasmissione condotta da Eleonora Daniele, Storie Italiane. Dopo mesi di lotta, l’Aifa, l’agenzia del farmaco italiano, ha approvato un farmaco per il trattamento dei bambini affetti da Sma1, una malattia rara e neurodegenerativa. “Grazie all’Agenzia del farmaco – le parole della conduttrice del programma di Rai Uno – ora si pensi ai piccoli con Sma 2”. Un’Eleonora Daniele soddisfatta ma nel contempo commossa stamane in tv, con il gruppo in gola, dopo aver visto finalmente la luce in fondo al tunnel.

Il farmaco approvato dall’Aifa era già in uso in altri stati, ma non appunto in Italia, e alla fine, grazie ad una lunga ed estenuante battaglia portata avanti da Storie Italiane ma anche dal freepress Leggo e soprattutto dai genitori di tutti i piccoli affetti da Sma, si è potuto gridare vittoria. “Aifa ha fatto un grande lavoro e va sostenuta e ringraziata – le parole della conduttrice della televisione pubblica ai microfoni di Leggo – bisogna essere riconoscenti a chi, insieme alle istituzioni, ha reso possibile aiutare questi bambini. Ora l’attenzione va portata anche ai piccoli con Sma2”.

ELEONORA DANIELE, MIRACOLO A STORIE ITALIANE: ANCHE LA CUCINOTTA COMMOSSA

Ovviamente da ora in avanti questi bambini non verranno ‘abbandonati’: “Continuerò a seguire questi bimbi, sono i nostri figli. È come se a Storie Italiane li avessimo adottati. Da mamma di una bambina di nove mesi li sento molto vicini. Se sono malattie rare devono essere curate. Credo nella ricerca e nella sperimentazione, nella possibilità di salvare altri bambini”. Altra grande testimonial di questa battaglia, l’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta, che più volte è intervenuta in diretta tv in trasmissione, così come accaduto anche oggi: «Sono felice come se fossero figli miei – spiega anche lei a Leggo – quando l’ho saputo ho pianto come una pazza. È una delle giornate più belle della mia vita. E mi sembra quasi incredibile gioire così per qualcosa che dovrebbe essere scontata. Il diritto alla vita». Una Cucinotta, così come i genitori e la Daniele, visibilmente commossa stamane in diretta tv, che si sente di ringraziare anche il governo, ed in particolare la viceministra Castelli: «Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’interessamento della viceministra Laura Castelli. Le persone come lei andrebbero triplicate. Ma so quanto sforzo è stato fatto, quanto è difficile questo momento storico che sottopone il governo a sfide continue».



© RIPRODUZIONE RISERVATA